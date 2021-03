»Der Eigentümer muss nicht zwingend ins Haus«

Annette Riedl/dpa Die Tür soll zu bleiben: Wohnprojekt in der Rigaer Straße (Berlin, 12.2.2021)

Sie haben im Dezember angeordnet, dass der Eigentümer des Hauses Rigaer Straße 94 in Berlin eine Brandschutzbegehung durchführen soll, um Mängel zu beseitigen. Wie kamen Sie zu der Annahme, dass dort gefährliche Zustände herrschen?

Dem Bezirksamt lag Ende 2020 erstmals eine sehr umfangreiche und detaillierte Mängelliste vor, in deren Folge das Ermessen auf Null reduziert war und wegen der der Bezirk den Eigentümer zur Prüfung und gegebenenfalls zur Beseitigung der dabei tatsächlich festgestellten Mängel in Bezug auf den Brandschutz verpflichtet hat.

Das Verwaltungsgericht hat der Berliner Polizei aufgegeben, die Begehung zu begleiten. Den Einsatz wollten Sie verhindern. Warum?

Zunächst hatten die Polizei und die Senatsverwaltung für Inneres dem Eigentümervertreter den Schutz durch die Polizei verweigert, weil die Legitimation des Eigentümers ungeklärt war. Das Verwaltungsgericht hat das Land Berlin jedoch verpflichtet, den Polizeischutz zu gewähren. Das Bezirksamt möchte den Einsatz nicht per se und aus Prinzip verhindern. Falls der Brandschutz nicht auf andere Weise sichergestellt werden könnte, wäre auch ein solcher Polizeieinsatz gerechtfertigt. Das Bezirksamt ist aber der Auffassung, dass Begutachtungen und Mängelbeseitigung nach dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit von staatlichem Handeln mit dem geringstmöglichen Einsatz von exekutiver Gewalt und der geringstmöglichen Belastung, auch für die gesamte Nachbarschaft, umgesetzt werden sollten. Außerdem spart das dem Land nebenbei eine Menge Kosten, wenn es auch ohne Tausende Polizeikräfte geht. Eine solche Möglichkeit zu einer umfassenden brandschutzrechtlichen Zustandsbesichtigung durch die Bauaufsicht gemäß Berliner Bauordnung ohne großen Aufwand hatte sich nun kurzfristig ergeben, und das Bezirksamt hat sie im Rahmen seiner gesetzlich verankerten Kompetenzen umgesetzt.

War Ihnen nicht klar, dass der Eigentümer auch in das Haus muss, um Mängel festzustellen?

Der Eigentümer muss nicht zwingend ins Haus, um Mängel festzustellen. Gemäß Berliner Bauordnung kann dies auch die Bauaufsicht selbst tun. Das Verwaltungsgericht hat aufgrund einer zeitlichen Überlagerung in Unkenntnis der Ergebnisse der Begehung des Bezirksamtes beschlossen, dass eine Begehung durch einen vom Eigentümer bestellten staatlich geprüften Brandschutzsachverständigen auch mit der Hilfe des Bezirksamtes und, falls notwendig, dem Einsatz exekutiver Gewalt, ermöglicht werden muss. Ob das Gericht diese Auffassung aufrechterhält, wenn ihm zur Kenntnis gelangt, dass eine umfassende Begutachtung durch die Bauaufsicht selbst stattgefunden hat, bleibt abzuwarten. Das Bezirksamt geht davon aus, dass dies auch im Rahmen der Rechtsmittel überprüft wird, welche die Bewohnerinnen und Bewohner gegen die möglicherweise zu erlassende Duldungsanordnung einlegen werden.

Im Senat stimmten viele Ihrer Parteifreunde für den Antrag des SPD-Innensenators Andreas Geisel, dass die Bewohner eine Begehung zu dulden haben. Sind Sie enttäuscht angesichts fehlender Rückendeckung?

Es gab hier anscheinend eine klare Haltung der Linken zu bauordnungsrechtlichen Fragen, die in der Kompetenz der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen liegen, während bei den Grünen der Blick der Justizverwaltung auf das wohl vorhergesehene Urteil des Verwaltungsgerichts dominierte. Insofern kann ich beide Positionen nachvollziehen, auch wenn ich mir politisch ein anderes Abstimmungsverhalten gewünscht hätte.

Die Bezirksverordnetenversammlung, BVV, Friedrichshain-Kreuzberg hat schon zweimal eine Missbilligung gegen Sie ausgesprochen. Welche Perspektive haben Sie persönlich als Baustadtrat angesichts dieser Opposition?

Bei der Abstimmung über die gegen mich gerichteten Abwahlanträge sind die Antragsteller mit 16 zu 30 Stimmen bei einer Enthaltung unterlegen. Die Grünen haben in der BVV allerdings nur 20 Stimmen.

Wie stehen Sie zur Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen«?

Ich unterstütze die Ziele der Initiative und habe immer öffentlich gesagt, dass es das Ziel meiner Politik ist, dass mindestens 50 Prozent des Wohnungsbestandes in den Händen gemeinwohlorientierter Akteure sein sollten, um den Mietwohnungsmarkt zu entspannen – wie dies zum Beispiel in Wien gelungen ist. Auf Profit ausgerichtete Unternehmen, die mehr als 3.000 Wohnungen besitzen, sind in aller Regel nicht gemeinwohl-, sondern profitorientiert und handeln im Sinne ihrer Aktionäre und Eigentümer, nicht im Interesse der Mieterinnen und Mieter. Allerdings haben wir auch eine Menge Probleme mit kleineren Akteuren, die zum Beispiel die Aufteilung von Mietshäusern in Eigentumswohnungen betreiben. Daher habe ich die Initiative »200 Häuser« mitgegründet, die als Betroffenennetzwerk seit über einem Jahr arbeitet. Gemeinsam arbeiten wir an Gesetzesinitiativen, die jedoch von einer neuen Bundesregierung umgesetzt werden müssten.