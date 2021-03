Rückzieher erzwungen

Peter Cziborra/Reuters Ausdauer und Widerstand haben ersten Erfolg gezeitigt: Protest in Bristol am Sonntag

Die Protestbewegung gegen das geplante »Sicherheitsgesetz« in Großbritannien hat einen ersten Teilerfolg erzielt. Die sogenannte parlamentarische Ausschussphase des Gesetzgebungsprozesses wird auf den Herbst verschoben. Das berichtete am Sonnabend unter anderem das Lokalmedium Cambridgeshire Live unter Berufung auf Kreise im Innenministerium. Eigentlich hätte der Entwurf nach der erfolgreich bestandenen zweiten Lesung vergangene Woche schon bald in die nächste Phase eintreten sollen. Im April wollte man das Gesetz endgültig beschließen. Doch nun machte die Regierung einen Rückzieher, angeblich wegen der kommenden parlamentarischen Ferienpause.

Wahrscheinlicher ist, dass die Regierung Druck aus dem Kessel nehmen möchte. Dazu passt, dass ab kommendem Montag alle coronabedingten Einschränkungen zur Durchführung von Protesten aufgehoben werden sollen. Bislang besteht die britische Polizei auf ihrer Sichtweise, dass alle Demonstrationen derzeit grundsätzlich verboten sind. Im Vorfeld der später durch die Londoner Polizei aufgelösten Mahnwache für die von einem Beamten ermordete Sarah Everard hatte das höchste britische Gericht diese Praxis bereits am 12. März für rechtswidrig erklärt.

Lautstarke Proteste und Polizeigewalt prägten auch das Wochenende in verschiedenen Städten in England und Wales. In Bristol zogen Tausende vor die Polizeizentrale der Stadt. Dort wurden sie von Aufstandsbekämpfungseinheiten der Polizei sowie Hunde- und Reiterstaffeln in Empfang genommen. Nach einigen Schlagstockeinsätzen mussten die Einsatzkräfte schließlich einstecken. Die Polizeizentrale wurde mit Wurfgeschossen angegriffen, drei Einsatzfahrzeuge gingen in Flammen auf. Gegen die Beteiligten rollt nun eine Repressionswelle. Laut der Tageszeitung Daily Mail soll in Bristol eine aus 100 Beamten bestehende Sonderkommission gegründet worden sein, um Demonstrierende auszuforschen. Ein Polizeisprecher stellte gar Mordanklagen in Aussicht.

Derweil sorgt ein Video aus Manchester für Schlagzeilen. Darauf ist zu sehen, wie Polizisten einen 18jährigen mitten in der Innenstadt brutal zusammenschlagen. Der Jugendliche soll zuvor über die große Polizeipräsenz in der Gegend den Kopf geschüttelt haben. Das verleitete einen Beamten zu der Frage: »Schüttelst du über mich den Kopf, du kleiner Scheißer?«, bevor er und seine Kollegen sich auf den Jungen stürzten. Die Polizei von Manchester hat inzwischen eine interne Untersuchung eingeleitet.

Wenig bis gar kein Vertrauen in solche Untersuchungen hatten Tausende Demonstrierende, die am Sonnabend einem Aufruf der feministischen Gruppe »Sisters Uncut« folgten und lautstark durch die Innenstadt von Manchester zogen. Die spontan gewählte Route zog unter anderem über den St. Peter’s Square. An diesem symbolträchtigen Ort massakrierte vor 202 Jahren eine von lokalen Unternehmern finanzierte Privatmiliz Dutzende Teilnehmer einer Großdemonstration für die Einführung des allgemeinen Wahlrechts. Während die Kundgebung von »Sisters Uncut« weitgehend unbehelligt ablaufen konnte, verhaftete die Polizei laut Angaben von Demonstrationsbeobachtern durch extra dafür abgestellte Greiftrupps am Rande der Demonstration mindestens 18 Personen. Berichte über ähnliche Proteste gab es auch aus Leeds, Newcastle, Cambridge und Swansea. Weitere Mobilisierungen sind angekündigt, vor allem da nun das Recht zu demonstrieren zumindest zeitweise wiederhergestellt zu sein scheint.

Die Schleifung des Demonstrationsrechts ist ein Hauptziel des geplanten »Sicherheitsgesetzes«. Es soll die Durchführung von »störenden« Protesten verhindern und der Polizei Möglichkeiten zur Auflösung von Standkundgebungen bieten. Der Gesetzentwurf richtet sich explizit gegen friedliche Demonstrationen. Da ist es kein Wunder, dass manchmal Steine fliegen.