»Osterlockdown« in der Kritik

imago images/Margit Wild Trotz heidnischer Traditionen: Die Kirchenoberen wollen Ostermessen nicht virtuell abhalten lassen

Der mit Verweis auf steigende Coronainzidenzwerte in der Nacht zu Dienstag von Bund und Ländern beschlossene sogenannte Lockdown zu Ostern löst nicht nur bei den Oppositionsparteien deutliche Kritik aus. Mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) zeigte sich auch eine Spitzenorganisation des Kapitals unzufrieden. »Die Sorge in der Breite der Wirtschaft vor langanhaltenden, irreparablen Schäden wächst«, erklärte BDI-Präsident Siegfried Russwurm am Dienstag in Berlin. Er beklagte zudem, dass im Vergleich mit anderen Staaten hierzulande nicht schnell genug gegen das Virus geimpft und nicht genug auf mögliche Coronainfektionen getestet werde. Allerdings ist mit dem Beschluss des jüngsten »Coronagipfels« weiterhin nicht mit einer höheren Testrate zu rechnen.

Unternehmen bleiben nämlich weiterhin von einer Testpflicht in den Betrieben befreit. Die Länderchefs und die Bundesregierung setzen weiter auf die freiwillige Selbstverpflichtung von Spitzenverbänden aus Industrie, Handel und Handwerk vom 9. März. Mit ihrem Beschluss fordern Bund und Länder, dass den Beschäftigten mindestens einmal und sofern möglich zweimal pro Woche Coronatests angeboten werden sollen. Dazu sollen die Verbände Anfang April einen ersten Bericht vorlegen, inwiefern dies tatsächlich passiert ist. Erst danach wolle die Bundesregierung prüfen, ob weiterer Handlungsbedarf bestehe.

Bund und Länder wollen den jüngsten Beschlüssen zufolge die bestehenden Beschränkungen bis zum 18. ­April verlängern. Zudem solle während der Osterfeiertage einschließlich den Tagen ab 1. April ein generelles »Ansammlungsverbot« im öffentlichen Raum gelten. An Gründonnerstag sollen sämtliche Läden schließen, am Karsamstag jedoch der Lebensmittelhandel »im engen Sinne« öffnen dürfen.

Es handle sich um einen »Weil-es-die-Bundesregierung-vergeigt-hat-Lockdown«, urteilte Amira Mohamed Ali, Kovorsitzende der Linke-Bundestagsfraktion, am Dienstag. »Wenn Merkel und ihr Chaos-Corona-Club die Priorität Impfen und Testen nicht nur verkündet, sondern auch rechtzeitig umgesetzt hätten«, wären Mohamed Ali zufolge Kinder und Lehrer »schon seit Wochen geschützt zur Schule gegangen, und wir könnten zu Ostern Urlaub machen«. (dpa/AFP/jW)