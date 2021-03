Allerhöchste Eisenbahn

imago images/ZUMA Wire Ferroviária feiert den Sieg der Libertadores

Die erste Copa Libertadores der Frauen fand 2009 in Brasilien statt. Der FC Santos deklassierte im Finale das Team der Universidad Autónoma de Asun­ción (UAA) mit 9:0. Damit hatte er sich für die Klub-WM der Frauen qualifiziert, die im Folgejahr erstmals ausgerichtet werden sollte. Dazu kam es freilich (bis heute) nicht. Vor allem anderen lag das an der Verschleppungstaktik der FIFA, die den kleinen Finger nur bewegt, wenn aber mal so richtig Bakschisch im Sinkflug ist.

Santos, praktisch identisch mit der brasilianischen Nationalauswahl, gewann damals alle sechs Spiele (43:2 Tore). Dass Cristiane, Torschützinnenkönigin des Turniers (15 Treffer, einsamer Rekord), im Finale gesperrt fehlte, fiel nicht auf. Über 14.000 Zuschauer wollten das Match im Vila Belmiro sehen. Obwohl im selben Jahr der 17jährige Neymar Jr. bei den Herren für Santos debütiert hatte, kam zu deren Spielen damals für gewöhnlich weniger Publikum. Die beste Kickerin des Abends war Marta, die anschließend zum vierten Mal (von sechs) zur Weltfußballerin gewählt wurde. Bei Weltmeisterschaften hat sie mehr Tore erzielt als Miroslav Klose.

Die Libertadores der Frauen wird immer als Turnier in einer Stadt gekickt. Die zwölfte Edition fand vom 5. März bis 21. März in Buenos Aires statt. Ursprünglich sollte sie im südamerikanischen Frühjahr 2020 in Chile stattfinden, wurde aber wegen der Pandemie verlegt. Startberechtigt waren die zehn südamerikanischen Meister. Argentinien (Gastgeber) und Brasilien (Titelverteidiger, Corinthians) bekamen einen Platz mehr. Dazu kam je ein Platz für die vier Länder, aus denen Klubs die Copa bis dato hatten eintüten können: Brasilien (acht Pötte, allerdings auch siebenmal Ausrichter), Chile, Paraguay und Kolumbien (je ein Pott).

Titelverteidiger Corinthians startete mit einem 16:0 gegen El Nacional aus Quito in den Wettbewerb. Ein Resultat, das die gravierenden Unterschiede im Frauenfußball des Subkontinents verdeutlichte, wo die einen dieselben Löhne wie bei den Männern fordern und die anderen drei oder vier schwarze Tagelöhnerinnenjobs machen, bevor sie zum Training gehen. Nach der Gruppenphase standen bei Corinthians 27:0 Tore zu Buche, im Viertelfinale eliminierten sie Santiago Morning (Chile) mit 7:0. Den ersten Gegentreffer kassierten sie im Halbfinale gegen América de Cali (Kolumbien) in der 93. Spielminute durch die venezolanische Nationalspielerin Joemar Guarecuco. Elfenballern, Sieg América de Cali.

Deren Finalgegner war Ferroviária aus Araraquara. Der brasilianische Eisenbahnerklub aus dem Bundesstaat São Paulo gehört seit den 80ern zu den Pionieren des Frauenfußballs, 2019 wurde das Team als erster Klub in der Geschichte brasilianischen Balltretens mit einer Trainerin Meister.

Das Finale war, wie der gesamte Wettbewerb, hochspannend. Schon nach sieben Minuten schaute die Postfrau erstmals vorbei. Sochor lancierte einen Freistoß von halblinks an Freundin und Feindin vorbei, und den Aufsetzer wusste Torfrau Katherine Tapia nicht zu stoppen, ihre Handschuhe waren margarineweich. Nulleins für den Subcampeón von 2019.

30 Minuten später glich Catalina Usme per Foulpenalty aus. Catalina ist heuer mit 29 Einlochungen die Rekordtorschützin in der Geschichte des Wettbewerbs. Fünf Minuten darauf erhöhte Ferroviária, ebenfalls per Penal, durch Aline Melene, die Zehnerin, auf 1:2.

Die zweite Halbzeit war kolumbianisch. Latte, Pfosten, Frau-gegen-Frau und Latte. Es wollte einfach nicht klingeln. Ferroviaría gewann zum zweiten Mal die Libertadores. Es ist die erste in Südamerika, die von einer Trainerin (Lindsay Camila) gewonnen wurde. Es gab drei Torschützinnenköniginnen (alle vom Dritten Corinthians, je 7 Treffer).

Mit Habichtsaugen verfolgt wurde das Turnier in Chile. Dort startet im Oktober die nächste Edition. Die TV-Kanäle TNT Sports und Zona Latina berichteten schon so euphorisch, als sei es ihre eigene gewesen.

Dieses Jahr soll es zum ersten Interkontinentalcup der Frauen kommen. Der Termin steht noch nicht fest. Theoretisch treffen Olympique Lyonnais und Ferroviaría aufeinander.