Kautschukindustrie: Kein Angebot der Bosse

Hannover. Die erste Verhandlung zwischen der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) und den Unternehmern in der Kautschukindustrie ist am Donnerstag ergebnislos vertagt worden. Die IG BCE fordert in der diesjährigen Tarifrunde eine Entgelterhöhung um 4,5 Prozent, eine Verbesserung der Kurzarbeitergeldregelung für IG-BCE-Mitglieder sowie die Einführung eines Zeitwertkontos mit Wahloption zwischen Zeit und Geld. Die Verhandlungen werden am 22. April in Hannover fortgesetzt. (jW)