IG Metall: 600.000 Arbeiter im Ausstand

Frankfurt am Main. Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie haben drei Wochen in Folge täglich Tausende Beschäftigte ihre Arbeit vorübergehend niedergelegt. In der dritten Warnstreikwoche beteiligten sich bundesweit rund 160.000 Beschäftigte mit weit über 600 betrieblichen Aktionen an den Warnstreiks, teilte die IG Metall am Freitag mit. Seit Ende der Friedenspflicht folgten damit insgesamt mehr als 600.000 Metallerinnen und Metaller dem Aufruf der Gewerkschaft, die Arbeit zeitweise niederzulegen. Die IG Metall will in dieser Tarifbewegung drei Ziele erreichen: Beschäftigung sichern, Zukunft gestalten, Einkommen stabilisieren. (jW)