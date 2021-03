Eine Schlüsselaufgabe

Ingo Wagner/dpa Der Fisch stinkt vom Kopf her: Die Demokratisierung in Betrieben ist Kernaufgabe der Gewerkschaften

Demokratie in der Arbeit – davon kann seit Beginn der Coronapandemie noch weniger die Rede sein als zuvor. Auch in den Betrieben hat die »Stunde der Exekutive« geschlagen, die Belegschaftsvertretungen werden vielerorts an die Wand gedrückt. Schließlich ist »Notstand«, da ist keine Zeit für Mitbestimmung. Dennoch – bzw. gerade deshalb – haben die Herausgeber des diesjährigen »Jahrbuchs ›Gute Arbeit‹«, Christoph Schmitz vom Verdi-Bundesvorstand und Hans-Jürgen Urban vom geschäftsführenden Vorstand der IG Metall, die demokratische Frage in den Mittelpunkt gestellt. »Mit der Coronakrise haben sich die Kräfteverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit weiter zugunsten des Kapitals verschoben«, stellen sie in ihrem einleitenden Beitrag fest. Um so wichtiger sei es, den Kampf um Demokratisierung wieder als »Schlüsselaufgabe« gewerkschaftlichen Handelns zu begreifen.

Beide stellen klar, dass die betriebliche und überbetriebliche Mitbestimmung in der Bundesrepublik nicht mit Demokratie gleichzusetzen ist. Zwar sei die Macht der Unternehmer durch Betriebsverfassung, tarifvertragliche und gesetzliche Regulierung »eingehegt«, erklärt Schmitz. »Doch an den beiden tragenden Säulen des Herrschaftsgefüges wurde bisher nicht gerüttelt: am Eigentumsverhältnis und am Direktionsrecht.« Das hat der Verdi-Funktionär freilich auch nicht vor. Schließlich plädierten laut einer Umfrage auch nur drei Prozent der Beschäftigten dafür, dass sie selbst im Betrieb mehr zu sagen haben sollten als die Eigentümer. 64 Prozent wollten, dass beide Seiten gleich großen Einfluss ausüben. Demokratisierung sei daher, so Schmitz unter Berufung auf den Soziologen Max Weber, lediglich »das Streben nach Minimierung der Herrschaft des Menschen über den Menschen«.

Dies sei allerdings nur mit der Entfaltung gewerkschaftlicher Gegenmacht erreichbar, betont er. »Auch als Sozialpartner, orientiert auf die Schaffung von Win-win-Situationen, wird eine Gewerkschaft (…) nur in dem Maße ernstgenommen, wie sie sich als Gegenmacht behaupten kann.« Es ist demnach nicht eine Abkehr vom sozialpartnerschaftlichen Ideal, das Verdi allein 2019 dazu getrieben hat, 183 Arbeitskämpfe auf die Beine zu stellen, sondern ihr Bestreben, von der Gegenseite (wieder) ernstgenommen zu werden.

Urban schlägt einen größeren Bogen und argumentiert mit Blick auf die ökonomischen und ökologischen Krisen für einen Pfadwechsel, der »ohne eine umfassende Demokratisierung der gesellschaftlichen und vor allem der ökonomischen Verhältnisse nicht zu haben« sei. Als Ziel nennt der IG Metaller »eine Wirtschaft, die nicht unter einem profitgetriebenen Wachstumszwang ächzt, sondern die wächst, wo sie wachsen soll, und auf Wachstum verzichtet, wo es die Gesellschaft spaltet oder die Natur überfordert«.

Neben diesen großen Fragen geht es in dem Band vor allem um konkrete betriebliche Auseinandersetzungen und insbesondere die Herausforderungen durch die Coronapandemie und die durch sie beschleunigte Digitalisierung. Ergänzt werden die Beiträge durch einen umfassenden Statistikteil zu Arbeitsverhältnissen und -belastungen. All das macht das Jahrbuch 2021 so lesenswert wie die bereits elf Ausgaben zuvor.