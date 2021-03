»Kann sein, dass jeder Angler im Durchschnitt weniger fängt«

imago images/photothek In Coronazeiten immer beliebter: Die Angelrute auswerfen. Hier in Altefähr auf Rügen (31.7.2020)

Golf als Freiluftsportart ist einer der Gewinner von Pandemie und Shutdown. Wie steht es um die Angler, die ja ebenfalls draußen aktiv sind?

Seitdem Pandemie und Lockdown einsetzten, hat bei uns und praktisch in ganz Europa das Interesse fürs Angeln enorm zugenommen. Wir haben etwa 20.000 neue Mitglieder registriert. Das ist eine Steigerung um rund fünf Prozent. Wir rechnen mit weiterem Zulauf. Bei der Vergabe von temporären Scheinen sind die Zuwachsraten bei unseren rund 9.000 Vereinen teilweise zweistellig. Angeln ist zwar eine Ganzjahresaktivität, doch mit Frühlingsbeginn beginnt traditionell die neue Saison. Außerdem endet jetzt die Schonzeit für die meisten Fische.

Ihr Verband vereint seit acht Jahren die Süßwasserangler und die Meeresangler unter einem Dach. Wo hat sich der Zulauf am stärksten bemerkbar gemacht?

Da gibt es keine größeren Unterschiede. In Schleswig-Holstein mit der Nordsee und in Mecklenburg-Vorpommern mit der Ostsee als schon immer beliebtestes Meerangelgebiet mit Dorsch und Hering überwiegt natürlich diese Form. In den anderen Bundesländern, wo man besonders auf Karpfen, Hecht, Barsch und verschiedene Arten von Weißfisch geht, gibt es in der großen Mehrheit Süßwasserangler. Uns freut besonders, dass die Leute nicht nur über temporäre Scheine zum Angeln fanden, sondern gleich Mitglied im Verband geworden sind. Dieses Interesse scheint ernsthaft und auf mehr als ein paar Monate ausgerichtet zu sein. Davon zeugen lange Wartelisten in den Ländern mit teilweise mehreren tausend Bewerbern, die ihre Fischereiprüfung ablegen wollen. Das ist in unserem Metier so etwas wie der Jagdschein bei den Jägern.

Welche Gründe sind für diesen Run besonders ausschlaggebend?

Wir haben inzwischen auch ein paar wissenschaftliche Kenntnisse eingeholt, die vor allem auf psychosoziales Verhalten verweisen. Die Leute konnten im vorigen Jahr nicht wie gewohnt reisen. Es gab eine Rückbesinnung auf die Naherholung. Die Leute wollten raus an die frische Luft, in die Natur, und sehnten sich wahrscheinlich auch nach Ruhe. Das war schon vor Corona so, doch mit der Pandemie und den Einschränkungen wurde das plötzlich anders wahrgenommen. Viele haben sich vielleicht daran erinnert, dass sie noch eine Angelrute im Keller haben. Da Angelruten in der Regel mindestens 1,50 Meter lang sind, sind sie ideal, um den richtigen Abstand zu halten.

Nicht zu vergessen der glückliche Fang und natürlich die selbstbesorgte Mahlzeit als Anreiz, die Angel auszuwerfen …

Dieses Motiv spielt ganz bestimmt ebenfalls eine Rolle und ist nicht zu unterschätzen. Der selbstbesorgte Fisch ist ein sehr zeitgemäßes Nahrungsmittel, frisch, regional, nachhaltig – und man hat es selbst aus dem Wasser geholt. Das größere Interesse am Angeln hat deswegen auch den Nebeneffekt, dass wir als Verband stärker als bisher gefordert sind, Wissen über die Art und Weise der Zubereitung von heimischen Fischarten zu verbreiten.

Apropos Rezepturen: Wenn es mehr Angler gibt, bedeutet das adäquat mehr Bedrohung für die heimischen Fischbestände?

Eine solche Rechnung kann man nicht aufmachen. Wer die Angel auswirft, macht dem Fisch ein Angebot – das er annimmt oder nicht. Es kann gut sein, dass jeder Angler jetzt im Durchschnitt weniger fängt und vielleicht öfter als vorher ohne Erfolgserlebnis nach Hause geht. Die Fischbestände sind jedenfalls nicht gefährdet. Mit ihrer Berechtigung erwerben Angler zugleich vielfältige Kenntnisse über Hege und Pflege, Gewässer, Ufervegetation, Renaturierung oder Laichplätze. Unsere Mitglieder angeln ja nicht nur, sie sind in diesem weltweit einzigartigen Netz von Vereinen vor Ort zugleich an der Erhaltung der Gewässer und der Fischbestände beteiligt. Wir sind als Verband dazu gesetzlich verpflichtet und damit wahrscheinlich eine der größten nationalen Naturschutzorganisationen.