Nicht wehrlos

Henry Nicholls/REUTERS Protestaktion gegen den Bau einer Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke im britischen Denham (9.10.2020)

Das jüngste Buch des schwedischen Humanökologen Andreas Malm ist ein Appell an die Klimabewegung der westlichen Hemisphäre. Sie müsse sich aufgrund ihres Scheiterns, den kapitalogenen Klimawandel aufzuhalten, Rechenschaft über die Grenzen ihrer Taktik des friedlichen Massenprotests in seinen mannigfaltigen Formen ablegen. Um Missverständnissen gleich vorzubeugen: Malm spricht sich nicht dafür aus, den Protest einzustellen. Vielmehr betrachtet er seine schiere Breite als politische Errungenschaft. »Klimafatalismus«, das larmoyante und chauvinistische Sich-Fügen westlicher Intellektueller wie des Schriftstellers Jonathan Franzen und anderer Privilegierter, kommt für Malm noch weniger in Betracht. Das sei »bourgeoiser Luxus«.

Aber die weltweit weiterhin höheren Investitionen in fossile statt regenerative Energieproduktion durch Finanzinstitutionen und Konzerne, die zu Karikaturen ihrer selbst degenerierten »Klimagipfel« und nicht zuletzt die real existierenden Folgen des Klimawandels für »nahezu alle Lebewesen im Himmel und auf der Erde« erlaubten der Klimabewegung auch kein »Weiter so«. Kapital und Staat hätten lange genug gezeigt, dass sie Argumente, Proteste und die Opfer des anthropogenen Treibhauseffekts nicht interessieren. Dies und die Temporalität des Problems zwängen die Klimabewegung, den Druck ab sofort deutlich zu erhöhen.

Ab diesem Punkt der Argumentation wird aus dem Appell eine Streitschrift mit den bislang deutlichsten aktivistisch-politischen Einlassungen des Wissenschaftlers Andreas Malm. Der Autor attackiert die »Doktrin« der Gewaltfreiheit in der Klimabewegung in ihren beiden Spielarten des »moralischen« und »strategischen Pazifismus«. Die moralische Variante, derzufolge man in allen Lebenslagen der Gewalt prinzipiell entsagen solle, werde der aktuellen historischen Konstellation nicht gerecht und sei schlicht wehrlos, gerade gegenüber den Kräften um das durch Ausbeutung fossiler Brennstoffe entstandene Kapital.

Die historisch-analogische Begründung des strategischen Pazifismus, wie ihn etwa Bill McKibben oder Gruppen wie »Extinction Rebellion« vertreten, ist hingegen anspruchsvoller zu entkräften. Ihr Argument lautet: Erfolgreiche Bewegungen früherer Tage wie die Abolitionisten, die Suffragetten, die indische Unabhängigkeits-, die US-Bürgerrechts- und die Antiapartheidsbewegung hätten bewiesen, dass Gewaltfreiheit der Weg zum Sieg wäre.

Malm prüft all diese Analogien und kommt, wenig überraschend, zu einem anderen Schluss: Nur das Zusammenspiel von gewaltfreier Massenbewegung und radikalen Organisationen, die auch militant operierten, habe Fortschritte in der Geschichte bewirkt: keine Bürgerrechte für Schwarze in den USA ohne Stokely Carmichael und Angela Davis, kein Ende der Apartheid ohne Umkhonto we Sizwe, den militärischen Arm des südafrikanischen ANC, und so weiter.

Malms Schlussfolgerung aus der Historie ist ein unzweideutiger Aufruf, den Kampf gegen das »fossile Kapital« vom Protest zum Widerstand weiterzuentwickeln: »Beschädigt und zerstört neue CO2-emittierende Vorrichtungen! Lasst die Kapitalist*innen, die weiterhin ihr Geld ins Feuer werfen, wissen, dass ihr deren Eigentum in Schutt und Asche legen werdet.« Die politische Logik hinter diesem Schlachtruf ist einfach: Nur wenn der Einsatz im Konflikt durch einen »radikalen« Flügel und dessen Aktionen erhöht werde, ist die Gegenseite überhaupt zu Gesprächen mit den »Gemäßigten« und zu echten Zugeständnissen bereit.

Um Fehldeutungen gleich auszuräumen: Malm lehnt ausdrücklich jedwede Gewalt als Selbst- oder Primärzweck politischen Handels ab. Bei gezielter Sabotage oder Zerstörung von Privateigentum, das den Klimawandel befördert, gehe es nicht um Terrorismus, sondern vielmehr darum, »die Kunst der politisch kontrollierten Gewalt« zu meistern. Ein Hauch von Marcuse umweht diese Ausführungen.

Bei seinen Überlegungen geht Malm, etwas überraschend, unverhältnismäßig hart und teils historisch nicht ganz korrekt mit den Vorläufern einer militanten Strategie auf dem Feld der Ökologie (»Earth First«, »Earth Liberation Front«) und der Tierrechte (»Animal Liberation Front«) seit den 1980er Jahren ins Gericht.

Das Hauptproblem an Malms Buch ist jedoch der politisch-theoretische Zuschnitt. Die Haltung zur Gewaltfrage ist nicht das einzige und auch nicht das zentrale Problem der real existierenden Klimabewegung. In den Positionen zur Militanz drücken sich zwar auch die Widersprüche zwischen den verschiedenen Strömungen aus. Für eine Entwicklung der Klimabewegung zum Teil einer ökosozialistischen Kraft und für eine reale Verankerung unter den Lohnabhängigen bedürfte es eher der Zuspitzung der Debatte auf die Eigentums- und Klassenverhältnisse entlang von Programmatik, Forderungen, Organisation, Strategie und Taktik in Relation zum grünen Linksliberalismus, zur ökologischen Sozialdemokratie und zu ökolibertären Projekten.