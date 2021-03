Nase im Wind

Christian Knieps »Manchmal ist das Haus okay, es sind nur die falschen Leute drin«: Die milde Düsternis des Peter Licht

Man nehme einen Zweierhaushalt. Der eine Teil findet Peter Licht (eigentlich: PeterLicht) gut, egal, was er macht, der andere mag Peter Licht vor allem wegen der Texte, die Musik findet er zweitrangig. Argumente finden sich für beide Seiten: Peter Licht ist ein Tausendsassa, der 2001 mit »Sonnendeck« einen frühen klubkompatiblen Radiohit hatte, der immer noch gern gespielt wird; danach spezialisierte er sich auf kritisch-lustige Texte, während seine Musik die Form eines flockigen Singer/Songwritertums annahm, das auch »Folkpop« genannt werden kann. Also viel akustische Gitarre, ein paar Synthieflächen, Beats aus dem Rechner, die nicht stören, und natürlich seine Stimme, die sowohl einfühlsam klingt wie auch zur seltsamen Unterhaltung bereit ist. Das ist im März 2021 immer noch so.

Die wahren Hits landete, so die zweite Hälfte des Haushalts, Peter Licht allerdings dank seiner Texte. »Die transsylvanische Verwandte ist da« von 2001 etwa, ein nett verdrehtes Liebeslied mit Angst- und Inzestpotential, wie es Max Goldt nicht besser hinkriegen würde. Auch nicht schlecht: »Die Lieder vom Ende des Kapitalismus« auf dem gleichnamigen Album von 2006. Die Bücher, die Peter Licht nebenbei schrieb, sind mal mehr, mal weniger lustiges Beiwerk; einem zwischenzeitlich recht angestaubten Literaturbetrieb hat er damit freilich manche Volte präsentiert und allerlei Leser zum Schmunzeln gebracht. Das ist nicht wenig.

»Beton und Ibuprofen«, die neue Platte, ist immer noch folkpoppig, die Sounds sind allerdings dunkler. Überhaupt hat sich eine Verdunklung über alles gelegt, denn auch die Texte verbreiten eine milde Düsternis. »Wenn du kein Zuhause hast, fahr besser nicht hin, denn wenn du hinfährst, wirst du noch trauriger«, heißt es im Eröffnungsstück »Wenn du traurig bist«. Das so weitergeht: »Wenn du aber doch hinfährst, schau, wer im Haus drin ist / Manchmal ist das Haus okay, es sind nur die falschen Leute drin.« So funktioniert das bei ihm. Man könnte sich eventuell Sorgen machen, wenn die Musik nicht doch eher unerheblich wäre.

Am besten war freilich die Zeit, als der Kölner noch Mut zur Subversion zeigte. Ähnlich wie bei »Wilson« in der Sitcom »Tool Time« (deutsch: »Hört mal, wer da hämmert«) gab es lange kein Foto, auf dem sein Gesicht zu sehen war. Was zu kleinen Sternstunden der Fernsehgeschichte führte, etwa als die Redaktion der »Harald Schmidt Show« sich anlässlich eines Liveauftritts von Peter Licht überlegen musste, was sie statt dessen ins Bild setzen sollte; beim Wettlesen für den Klagenfurter Bachmanpreis auf 3sat stand man bereits vorher vor ähnlichen Problemen. Irgendwann hob Peter Licht das Gesichtsfotoverbot auf, vielleicht weil er diesem Prinzip nicht länger vertraute.

Dass er ein relativ gewöhnliches Hipstergesicht ohne Bart hat, dafür mit Brille und Stefan-Raab-Anmutung, enttäuschte etwas und profanisierte die Künstlerfigur, war dann aber auch wieder irgendwie okay. Jetzt ist Peter Licht einfach da, so wie immer, seine (unterhaltsame) Verzweiflung aber ist neu, und »Ibuprofen« oder »Die Technik wird uns retten« sind Popsongs, die durchaus zu verstören wissen. Dass er seine Nase im Wind zeitgemäßer Begriffe hat, ist nichts Neues. Immer einen »Schritt schneller als die Depression«, wie es in dem Stück »E-Scooter deine Liebe« heißt, ist er aber immer noch. Insofern ist auch der Begriff »Coronapop«, wie er auf Youtube unter einem seiner Videos steht, nicht falsch. Und vielleicht hört Peter Licht, der bürgerlich Meinrad Jungblut heißt, ja auch bald noch damit auf, seinen Künstlernamen zusammenzuschreiben. Das ist nämlich albern und sieht nicht gut aus.