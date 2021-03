Israel: Tausende bei Demo gegen Netanjahu

Jerusalem. Wenige Tage vor der Parlamentswahl in Israel haben Tausende Menschen gegen den rechten Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu demonstriert. Die Demonstranten versammelten sich am Sonnabend abend vor der Residenz des wegen Korruption angeklagten Regierungschefs in Jerusalem und forderten dessen Rücktritt. Seit Juni vergangenen Jahres gehen regelmäßig Menschen gegen Netanjahu auf die Straße. Bei der Parlamentswahl am Dienstag – der vierten innerhalb von zwei Jahren – hofft der Premier auf seine Wiederwahl. (AFP/jW)