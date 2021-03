Impfkampagne in Palästina angelaufen

Ramallah. In Palästina ist die Impfkampagne gegen das Coronavirus angelaufen. Im Westjordanland begann am Sonntag die Impfung älterer Menschen sowie chronisch Kranker. Am Sonnabend hatte sich bereits Präsident Mahmud Abbas (85) impfen lassen. Ministerpräsident Mohammed Schtajjeh betonte, das Vakzin solle auf faire und transparente Weise verteilt werden. Im Westjordanland war am Mittwoch die erste Lieferung von Impfstoffen über die internationale »Covax«-Initiative eingetroffen, die ärmeren Ländern im Kampf gegen die Pandemie helfen soll. Auch in Gaza läuft eine Impfkampagne. Das dortige Gesundheitsministerium teilte am Sonntag mit, es seien bereits 11.000 Menschen geimpft worden. (dpa/jW)