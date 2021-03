RWE macht viel Wind

Wolfgang Rattay/REUTERS Kurswechsel Richtung erneuerbare Energien nicht überzeugend: RWE-Chef Rolf-Martin Schmitz

Deutsche Energiekonzerne freuen sich über das neue Vorhaben der US-Regierung. Rund 1,9 Billionen US-Dollar will sie in den nächsten zehn Jahren für die »Klimawende« bereitstellen. Bis zum Jahr 2050 sollen die USA CO2-neutral sein, so der Plan, über den das Handelsblatt am Mittwoch berichtete. Gute Chancen auf Profite also für einen Konzern wie RWE, der seit geraumer Zeit auf dem US-Markt aktiv ist.

Zuletzt lief es dort für ihn allerdings nicht so prächtig. Im Februar hatte es im Süden der USA einen heftigen Kälteeinbruch gegeben; Stürme und Eisregen legten in Texas Windkraftanlagen von RWE lahm. Die Folge: Der Konzern musste kurzfristig zu sehr hohen Preisen Strom von anderen Anbietern kaufen, um eigene Lieferverpflichtungen einhalten zu können. Ein Verlust von 400 Millionen Euro türmte sich auf.

Dieses Minusgeschäft war am Dienstag auch Gegenstand der Bilanzpressekonferenz von RWE. Es reißt, so die Prognose, ein Loch in die Bilanz, so dass der Nettogewinn von rund 1,2 Milliarden Euro aus dem vergangenen Jahr in diesem wohl nicht wieder erreicht werden wird. In dem Ausblick war allerdings noch nicht berücksichtigt, dass der deutsche Steuerzahler dieses Loch stopfen wird: Die Bundesregierung zahlt RWE und anderen Energiekonzernen eine »Entschädigung« für den Atomausstieg. RWE werden dabei 880 Millionen Euro überwiesen.

»Die aktuelle Entschädigung ist die Merkel-Dividende für Konzernkassen«, schimpfte der Grünen-Politiker Oliver Krischer am 5. März gegenüber der FAZ. Sie sei der Preis für eine unvernünftige Verlängerung der Laufzeit der deutschen Atommeiler, die nur wenige Monate dauerte. »Wäre Merkel ohne das Hüh-und-Hott mit Laufzeitverlängerung und anschließendem Wiederausstieg nach Fukushima beim rot-grünen Atomausstieg geblieben, wäre gar keine Entschädigung fällig«, so Krischer weiter.

So wie sich die Energiekonzerne nun den Atomausstieg versilbern ließen, will sich RWE den Kohleausstieg in Holland vergolden lassen. Anfang Februar gab der Konzern bekannt, auf Grundlage des Vertrags über die Energiecharta (ECT) vor ein internationales Schiedsgericht zu ziehen. RWE hatte das Kraftwerk »Eemshaven« erst 2015 in Betrieb genommen. Wie das Handelsblatt aus Branchenkreisen erfahren haben will, fordert der Konzern rund zwei Milliarden Euro Entschädigung für die geplante Abschaltung des Kohlemeilers.

RWE-Chef Rolf Martin Schmitz hatte am Dienstag verkündet, sein Konzern werde bis 2040 klimaneutral sein. Auf die Umweltschützer von Greenpeace wirkt das aber wenig glaubwürdig. »Den radikalen Strategieschwenk vom Klimakiller zum Ökounternehmen nehmen wir RWE nicht ab«, sagte Greenpeace-Klimaexperte Karsten Smid ebenfalls am Dienstag. Hinter der grünen Rhetorik stecke wenig Substanz. Wenn der Konzern einen Platz in der neuen Energiewelt finden wolle, dann müsse er rasch einen Schlussstrich unter die Nutzung der Braunkohle ziehen, statt bis zum Jahr 2038 daran festhalten zu wollen. Bislang sei weder erkennbar, wie RWE seine klimaschädlichen Emissionen senken wolle, noch wie der Konzern tatsächlich ab 2040 Klimaneutralität erreichen könne.

Greenpeace untermauert diese Aussagen mit einer neuen Studie, die sich unter anderem mit den wirtschaftlichen Risiken im Geschäft mit den erneuerbaren Energien beschäftigt. Darin sei RWE lediglich »ein mittelgroßer Newcomer«, heißt es dort. Der Markt sei zudem hart umkämpft, und immer mehr Akteuren würden ihm zuströmen. Mit dabei seien die »Ölmultis, die mit ähnlichen Imageproblemen kämpfen wie die Kohlekonzerne«. Mit Rekordgeboten würden sie in die Sektoren Wind- und Solarstrom vordringen und kleinere Akteure verdrängen. Betrachte man RWE nicht aus einem deutschen Blickwinkel, so werde aus dem »deutschen Platzhirsch« ein potentieller Übernahmekandidat mit »einer relativ geringen Marktkapitalisierung«. Wetterextreme wie die zweiwöchige Kältewelle in Texas, fallende Börsenstrompreise oder unpassende Währungsschwankungen könnten die Finanzen des Konzerns schnell aufbrauchen.