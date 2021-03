Korte Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt

Leuna. Die Linke in Sachsen-Anhalt zieht mit dem Bundestagsabgeordneten Jan Korte als Spitzenkandidaten in den Bundestagswahlkampf. Bei einer Vertreterversammlung wurde der 43jährige am Samstag in Leuna auf den ersten Platz der Landesliste gewählt. Korte erhielt 97 von 109 Stimmen. Er gehört seit 2005 dem Bundestag an und ist seit Oktober 2017 parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion. Auf die drei Listenplätze hinter Korte wählten die Delegierten die Bundestagsabgeordneten Petra Sitte, Birke Bull-Bischoff und Matthias Höhn. (dpa/jW)