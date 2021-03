Milliardenkarussell Gesundheitsministerium

Hannibal Hanschke/Pool/REUTERS Vom Publikumsliebling zum Pechvogel: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU)

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) scheint eine Pechsträhne zu haben. Der beim Publikum mehrfach in Misskredit geratene Politiker hat nun anscheinend seinen nächsten Bock geschossen. Oder besser gesagt, dieser wurde jetzt entdeckt. Ohne Ausschreibungen an externe Unternehmen habe der Ressortchef im vergangenen Jahr Aufträge im Umfang von 4,6 Milliarden Euro vergeben. Dies gehe aus der Antwort der Bundesregierung auf eine sogenannte kleine Anfrage des Fraktionschefs der Partei Die Linke im Bundestag, Dietmar Bartsch, hervor, wie Welt am Sonntag (WamS) berichtete.

Eine stattliche Summe, mit der das Ministerium jongliert hat. In der ersten Phase der Coronakrise waren – mangels entsprechender Vorbereitung der ansonsten rührigen Staatsmacht – die Regeln für die Auftragsvergabe der »besonderen Notlage« wegen gelockert worden. Vor allem Spahns Behörde habe externe Firmen beauftragt, wie WamS schrieb.

Für Die Linke ist das eine Steilvorlage. Nun fordert laut WamS deren Fraktionschef angesichts der Dimension des Falles, das Gesundheitsministerium müsse »reinen Tisch machen« und dem Bundestag kommende Woche einen Rechenschaftsbericht vorlegen. Aus diesem müsse hervorgehen, »an wen warum wieviel Geld über welche Vermittlung floss«, zitierte die Sonntagszeitung Bartsch. »Natürlich musste in der Krise schnell beschafft werden. Aber die Vergabe von 4,6 Milliarden Euro ohne Ausschreibung steht angesichts der Korruptionsaffären erheblich unter Verdacht«, so der Linke-Politiker weiter.

Für Spahn kommen die Einschläge näher. Wie der Tagesspiegel am Sonntag berichtete, hat das Bundesgesundheitsministerium zu Beginn der Coronapandemie 570.000 Schutzmasken bei der Burda GmbH bestellt – also dem Unternehmen, in dem Spahns Ehemann, Daniel Funke, die Hauptstadtrepräsentanz leitet. Das gehe aus einem Bericht des Ministeriums hervor, der dem Haushalts- und dem Gesundheitsausschuss des Bundestags zugesandt wurde. (jW)