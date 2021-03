Millionenerben von Steuern befreit

Berlin. Viele Millionenerben in Deutschland zahlen auf ihr Erbe reduzierte Steuern. Wie aus der Antwort des Finanzministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht, konnte 2019 bei mehr als 90 Prozent aller Erbschaften und Schenkungen von mehr als 100 Millionen Euro eine Steuerbefreiung in Anspruch genommen werden. Das galt demnach auch für zwei Drittel aller Erbschaften zwischen zehn und 100 Millionen und für fast ein Drittel aller Erbschaften von ein bis zehn Millionen Euro. Eine solche Steuerbefreiung kann es geben, wenn Betriebsvermögen, landwirtschaftliche Betriebe und Anteile an Kapitalgesellschaften vererbt werden. (dpa/jW)