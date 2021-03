Soziale Spaltung durch Coronakrise

Berlin. Die »Wirtschaftsweise« Veronika Grimm hat vor der Gefahr von sozialen Spaltungen gewarnt: »Die unteren Einkommensgruppen gehören zu den größten Verlierern in der Coronakrise, in vielfacher Hinsicht«, zitierte die Nachrichtenagentur dpa Grimm am Sonntag. »Befragungsdaten zeigen, dass sie im Durchschnitt eher Einbußen hinnehmen mussten als die mittleren und oberen Einkommensgruppen. Zum anderen sind viele Minijobs weggefallen, was für diese Einbußen einer der Gründe sein könnte«, sagte das Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. (dpa/jW)