Krim reagiert auf Sanktionen Kiews

Simferopol. Krim-Regierungschef Sergej Aksjonow hat am Sonnabend auf die einen Tag zuvor von Kiew gegen ihn und andere russische oder ukrainische Politiker verhängten Sanktionen reagiert. Die ukrainischen Behörden versuchten ihre »westlichen Sponsoren« mit diesen Strafmaßnahmen zu »kopieren«, schrieb er laut der russischen Nachrichtenagentur TASS in sozialen Medien. Kiew hatte am Freitag gegen 27 Personen Sanktionen verhängt, unter anderem auch gegen den früheren ukrainischen Staatschef Wiktor Janukowitsch. Ihnen wird Unterstützung Russlands bei der »Annexion« der Krim oder im Krieg im Donbass vorgeworfen. (jW)