»Es gab eindeutige Warnsignale«

Sina Schuldt/dpa Eingang der Bremer Privatbank Greensill (Bremen, 3.3.2021)

Anfang des Monats hat die Finanzaufsicht Bafin die Bremer Greensill-Bank geschlossen. Hinweise auf Ungereimtheiten gab es schon Monate zuvor. Auch zahlreiche Kommunen hatten ihr Geld bei Greensill angelegt – und Millionen verloren. Was ist dort schiefgelaufen?

Eine ganze Menge. Die Bremer Greensill-Bank ist als Teil eines internationalen Gesamtkonzerns zu betrachten. Dieser hat sehr viele risikoreiche Geschäfte im Bereich Lieferkettenfinanzierung getätigt und sich dabei übernommen. Dafür haftet nun unter anderem die Bank. Allerdings ist auch bei den hiesigen Behörden einiges schiefgelaufen. Offenbar haben weder die Bafin noch der Prüfverband der Privatbanken rechtzeitig entschieden reagiert, obwohl es eindeutige Warnsignale gab. So hat sich die Bilanzsumme der Greensill-Bank innerhalb von nur zwei Jahren verzehnfacht. Zugleich wurden relativ hohe Festgeldzinsen angeboten. Das hätte die Prüfer deutlich früher auf den Plan rufen müssen.

Was hätte eine frühere Intervention der Bafin geändert?

Vermutlich hätte manche Kommune dem Institut nicht so viel Geld anvertraut. Und Greensill ist zu einem der teuersten Fälle für die Einlagensicherung überhaupt geworden. Insgesamt werden über die verschiedenen Sicherungssysteme zunächst rund drei Milliarden Euro fällig werden. Das trifft die einzahlenden Banken. Hätte man früher reagiert und das enorme Bilanzwachstum verhindert, wäre der Schaden deutlich geringer ausgefallen.

Das erinnert an Wirecard. Gibt es bei der Bafin grundlegende Probleme?

Ja. Bei der Bafin muss sich viel ändern. Die Prüfer müssen deutlich proaktiver werden. Es sollte nicht sein, dass sie wie bei Greensill mit Scheuklappen nur das in Deutschland registrierte Geldhaus anschauen und zu lange ignorieren, was der Gesamtkonzern macht, hier: das britisch-australische Konglomerat Greensill Capital. Das war auch bei Wirecard ein Problem: Die Bafin hat die Wire­card-Bank überwacht und die Machenschaften im Gesamtkonzern ausgeblendet. Wenn weiterhin so geprüft wird, wird der nächste Finanzskandal nicht lange auf sich warten lassen. Die Bafin sollte die Rolle einer Bank innerhalb einer Konzernstruktur intensiver beleuchten und im Zweifel durchgreifen.

Die Wirtschaftsprüfer von »Ebner Stolz« hatten offenbar kein Problem mit der Greensill-Bilanz.

Auch bezüglich der Rolle der Wirtschaftsprüfer erinnert der Fall Greensill an Wirecard. Es wurden wohl Jahresabschlüsse abgenommen, die nicht in Ordnung waren. Hier stellt sich auch die Frage nach der Verantwortung des Prüfers. Schließlich hat die Bafin bei Greensill nun den Verdacht, dass hohe Forderungssummen in den Bilanzen geführt wurden, die real nicht bestanden haben. Wir müssen auch durch entsprechende gesetzgeberische Aktivitäten dafür sorgen, dass sich alle anderen auf die geprüften Bilanzzahlen eines Unternehmens besser verlassen können.

Auch viele Kommunen hatten Millionen bei Greensill geparkt – und nun verloren. Selbst schuld?

Das muss man in vielen Fällen so sehen. Den Kommunen ist seit 2017 bekannt, dass sie nicht mehr Teil der privaten Einlagensicherung sind. Zudem gelten Vorgaben, nach denen sie das Geld der Bürger sicher anlegen müssen und erst nachrangig auf die Rendite schauen dürfen. Das ist ein Spannungsverhältnis. Dennoch hätten sie die Warnsignale beachten müssen, statt für etwas höhere Zinsen auf Risiko zu gehen. Selbst nachdem im Oktober 2020 das Rating der Greensill von der Agentur »Scope« nahezu auf Ramschniveau heruntergestuft worden war und es Medienberichte über Probleme gegeben hatte, haben einige Kommunen dort noch Geld angelegt. Das ist nicht nachzuvollziehen.

Sind die Einlagensicherungssysteme für den Fall Greensill gewappnet?

Ja. Das gesetzliche System hat derzeit Rücklagen von rund drei Milliarden Euro. Ein Drittel davon dürfte durch die Greensill-Pleite aufgebraucht werden. Das private System des Bankenverbands wird wohl mit rund zwei Milliarden Euro belastet werden. Es ist zwar nicht bekannt, wie hoch dort die Rücklagen genau sind, aber das ist zu schultern. Allerdings müssen beide Töpfe hinterher wieder von den Banken gefüllt werden. Das kann sich in steigenden Gebühren für einige Bankkunden niederschlagen, so dass diese für das Versagen der Finanzaufsicht mitzahlen würden.