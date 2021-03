Polens Pyrrhussieg

imago/United Archives International Polens Militärmachthaber schreitet seine Truppen ab. Jozef Pilsudski in Minsk (um 1920)

Mitte August 1920 hatte die Rote Armee in ihrem Krieg mit Polen eine Niederlage mit weitreichenden Folgen erlitten. Der sowjetische Versuch, aus einer Verfolgungsjagd gegen die polnischen Angreifer auf Kiew einen Durchmarsch bis zur deutschen Grenze zu machen und so doch noch eine Chance auf die sozialistische Revolution in Mitteleuropa zu eröffnen, scheiterte vor Warschau – an überdehnten Versorgungslinien, Eigenwilligkeiten einzelner militärischer und politischer Führer (darunter Stalin) auf sowjetischer Seite, der polnischen Fähigkeit, die sowjetischen Funksprüche mitzuhören, sowie einer politischen Fehleinschätzung, die Lenin gegenüber Clara Zetkin im Herbst 1920 mit allen Anzeichen tiefer Depression einräumte: Entgegen allen Erwartungen und Hoffnungen hätten sich die polnischen Arbeiter und Bauern nicht mit ihren russischen Klassengenossen solidarisiert, sondern sich als »Imperialisten« verhalten, indem sie zur Verteidigung des frisch errichteten polnischen Nationalstaats antraten. Wobei Lenin hier in die andere Richtung übertrieb: Die Desertionsrate in der polnischen Armee war bei proletarischen und bäuerlichen Rekruten erheblich, die Stärkung der polnischen Armee war im wesentlichen einer extremen Mobilisierung von Oberschülern, Studenten und anderen (Klein-)Bürgern zu verdanken. Aber im Ergebnis half es nichts: Der Krieg war für Polen gewonnen und für Sowjetrussland verloren.

Unerfüllte Kriegsziele

Die Rote Armee zog sich fluchtartig aus Ostpolen zurück, im Herbst 1920 stabilisierten sich die Frontlinien ungefähr dort, wo sie 1919 beim Beginn der polnischen Offensive nach Osten gelegen hatten: in der Mitte des heutigen Belarus, ein paar Dutzend Kilometer westlich von Minsk. Schon im Oktober 1920 schlossen Polen und Sowjetrussland einen Waffenstillstand und Vorfrieden, der am 18. März 1921 in Riga formalisiert wurde.

Sein materielles Ergebnis war erstens die gegenseitige Anerkennung der Kriegsparteien, zweitens die Vereinbarung einer Grenzlinie, die etwa 250 Kilometer östlich der heutigen polnischen Ostgrenze von der Nähe des lettischen Daugavpils (Dünaburg) fast schnurgerade nach Süden bis östlich von Tschernowitz in der Bukowina an der Grenze zu Rumänien verlief. Vor allem aber war es eine Tatsache, die der polnische Historiker Andrzej Garlicki bereits auf die erste Sitzung zur Kontaktaufnahme im November 1920 datierte: Die polnische Seite habe die Vollmachten der ukrainischen Sowjetrepublik zur Teilnahme an den Verhandlungen akzeptiert und damit diese – und hierdurch indirekt die sowjetische Kontrolle über den Großteil der Ukraine – anerkannt.

Damit war die Kriegszielpolitik des polnischen Militärmachthabers Jozef Pilsudski gegenüber den östlichen Nachbarn des Landes gescheitert. Pilsudski hatte angestrebt, in Belarus und der Ukraine selbständige Staaten zu instal­lieren, die, von Warschau politisch abhängig, einen territorialen Puffer zwischen Polen und (Sowjet-)Russland bilden sollten. Pilsudski hatten diesen Anspruch allerdings inkonsequent verwirklicht. Die litauischen Nationalisten hatten sich polnische Protektion verbeten, die belarussische Unabhängigkeitsbewegung, auf die sich Polen eigentlich hätte stützen müssen, war durch polnische Truppen, die die eigene Hegemonie auf belarussischem Gebiet durchsetzen wollten, Anfang 1919 selbst liquidiert worden; und in der Ukraine hatte sich Pilsudski mit Simon Petljura einen lokalen Bündnispartner ausgesucht, der als Vertreter des alten Regimes und Mann Polens bei der bäuerlichen Bevölkerungsmehrheit der Ukraine nicht die geringste Sympathie genoss.

Pilsudski hatte den Krieg zwar militärisch gewonnen, aber ihm war für sein Land klar, was Lenin für Russland klar war: dass keines der beiden Länder eine Fortsetzung des Krieges ökonomisch aushalten würde. Der Frieden von Riga war nach dieser Seite hin auch ein Akt der Erschöpfung. Wichtige innere Veränderungen in Sowjetrussland trugen dem Rechnung: die Verkündung der »Neuen Ökonomischen Politik« praktisch gleichzeitig mit dem Rigaer Frieden auf dem 10. Parteitag. Nur Tage zuvor, im Februar, hatte die Niederschlagung des Matrosenaufstands in Kronstadt dieses ökonomische Zugeständnis der Bolschewiki an die Bauernschaft militärisch abgesichert und damit politisch ermöglicht. Pilsudski hatte den Krieg mit der ideologischen Parole der Wiederherstellung des Gebietsstands von 1772 – vor der ersten Teilung des Landes – gerechtfertigt. Das wäre eine Grenze entlang des Dnjepr gewesen; davon wurde maximal ein Drittel erreicht, und Polen handelte sich mit dieser Grenzziehung auch so schon erhebliche nationale Minderheiten ein: Laut polnischer Volkszählung von 1932 waren etwa 15 Prozent der Bevölkerung Ukrainer, weitere acht Prozent Belarussen, auch viele der neun Prozent, die sich im nationalen Sinne als Juden einstuften, lebten in den Ostgebieten.

Minderheitenprobleme

An der Integration dieser Minderheiten in den neuen polnischen Staat scheiterte das Zwischenkriegspolen spektakulär. Alle gängigen Indizes wie Dichte des Verkehrsnetzes, Industrialisierung, Alphabetisierungsgrad und Einkommensniveau der Bevölkerung usw. blieben in den Ostgebieten bis 1939 auf einem Stand, mit dem ein Staat, der den machtpolitischen Ambitionen der in Warschau Herrschenden hätte gerecht werden sollen, nicht zufrieden sein konnte. Mit anderen Worten: Die Ostgebiete fielen Polen zur Last. Es hätte nachholende Modernisierungsinvestitionen tätigen müssen, für die ihm selbst beim besten Willen die Ressourcen gefehlt hätten.

Dieser Wille war im übrigen in der Regel nicht gegeben. Die Polen hielten sich ihren östlichen Nachbarn für kulturell überlegen – sozial waren sie ihnen gegenüber im Vorteil – und schauten auf sie herab; das schuf böses Blut, das sich 1939 in ausbleibender Loyalität der Minderheiten in der Situation militärischer Bedrohung Polens rächte. Die polnische Bevölkerung konzentrierte sich in den Städten; das flache Land blieb mehrheitlich ukrainisch oder belarussisch besiedelt. Mit einer Ausnahme: demobilisierte polnische Soldaten, die die polnischen Regierungen mit den Ländereien vor der Revolution geflohener russischer Großgrundbesitzer belehnten und sie damit zu Fremdkörpern inmitten der ortsansässigen Bevölkerung machten. Das entlud sich 1943/44 in Pogromen der ukrainischen Nationalisten gegen die örtlichen Polen, die mindestens 60.000 Zivilisten das Leben kosteten.

International machte sich Polen mit seiner expansiven Ostpolitik selbst bei seinen eigenen Verbündeten keine Freunde. Noch im Frühjahr 1939 garantierte Großbritannien angesichts deutscher Kriegsdrohungen Polen zwar seine staatliche Existenz, nicht aber seine bestehenden Grenzen. Und auf so­wjetischer Seite lieferte die Teilung von Belarus und der Ukraine durch den Frieden von Riga Moskau eine Steilvorlage, 1939 bei sich bietender Gelegenheit unter dem Vorwand des Schutzes ostslawischer Bevölkerungsteile die Niederlage von 1920 wettzumachen und sich die Gebiete bis zu der schon 1919 international vorgeschlagenen Curzon-Linie an der Ostgrenze des ethnisch polnischen Siedlungsgebiets zurückzuholen.

Grenzfestlegungen

Stalin machte in den Kriegszielberatungen der Alliierten ab 1943 deutlich, dass Moskau an diesem Ergebnis des Nichtangriffspakts mit Nazideutschland und des Einmarsches vom 17. September 1939 nicht mehr würde rütteln lassen. Großbritannien und die USA gestanden ihm dies ohne größere Widerstände zu; ihnen waren diese Gebiete egal. Dass die polnische Exilregierung in London noch bis ins Jahr 1944 versuchte, an ihrem Anspruch auf die Ostgebiete festzuhalten, isolierte sie selbst gegenüber ihren formellen Verbündeten in London und Washington und trug dazu bei, dass die Sowjetunion den Warschauer Aufstand 1944 allenfalls halbherzig unterstützte. In seinen ersten Tagen hatte der polnische Exilregierungschef Stanislaw Mikolajczyk in völliger Überschätzung seiner Position noch geglaubt, in Moskau Ansprüche auf die Ostgebiete geltend machen zu können.

Polen wurde für den Gebietsverlust im Osten mit der Übertragung der deutschen Gebiete östlich von Oder und Neiße abgefunden. Sowohl Stalin als auch Churchill sagten polnischen Vertretern mehrfach, sie sollten sich nicht beschweren, sie hätten besser entwickelte Gebiete bekommen, als sie verloren hätten. Das traf trotz aller Kriegszerstörungen zu.