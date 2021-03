»Diese Regierung räumt ohne Ende«

Christian Mang Am letzten Wochenende protestierten bereits knapp 150 Menschen vor der Kneipe gegen die Räumung (14.3.2021)

Am kommenden Donnerstag steht die Räumung Ihrer Kneipe in Berlin-Kreuzberg an. Wie kam es dazu?

Die Kneipe wurde 2009 gegründet, um einen solidarischen Ort im Kiez zu schaffen. Vier Jahre später wurde das Haus an Goran Nenadic von der Zelos Properties GmbH in Zossen verkauft. Der hat das komplette Haus saniert, entmietet und die Wohnungen dann teuer als Eigentumswohnungen verkauft. Er wollte damals schon, dass wir gehen, die Meuterei hat allerdings eine Verlängerungsoption im Mietvertrag wahrgenommen. Dagegen hat er geklagt. Doch da haben wir damals gewonnen und einige Jahre mehr rausgeholt.

Wir wollten den Vertrag wieder verlängern. Aber er hat sehr deutlich gemacht, dass er nicht weiter an uns vermieten möchte. Daraufhin gab es Kaufverhandlungen, er meinte, ein angemessener Preis seien 700.000 Euro. Das ganze Haus hat ihn damals etwas mehr als die Hälfte gekostet. Wir haben ihm ein Angebot von 350.000 Euro gemacht. Das wurde abgelehnt, mit dem Tipp, wir sollten doch einfach aufhören zu rauchen, dann könnten wir uns das auch leisten. Zum Ende des Vertrages haben wir den Schlüssel nicht übergeben und das Gewerbe angemeldet gelassen, so konnten wir erst mal weitermachen. Das war auch für unsere Gäste wichtig, deshalb wollten wir so lange wie möglich offen haben.

Der Eigentümer hat dann Räumungsklage eingereicht. Die Verhandlung wurde oft verschoben und fand dann schließlich letzten Herbst statt. Das Urteil fiel wie erwartet gegen uns aus. Seitdem gibt es den Titel, den er jetzt vollstrecken will.

Bei der Räumung des Syndikats, einem ähnlichen Lokal in Neukölln, gab es eine tagelange Belagerung des Viertels durch die Polizei. Erwarten Sie das auch?

Wir gehen davon aus, dass die Polizei eine ähnliche Taktik anwenden wird. Die soll solidarische Kämpfe unsichtbar machen. Sie wollen keine Konfrontation mit dem Kiez, von dem sie einen Teil zerstören. Wir gehen davon aus, dass sie die gesamte Straße sperren werden, um jeglichen Protest vor Ort mit Gewalt zu verhindern.

Sie sehen sich als politische Kneipe. Was unterscheidet Sie von der normalen Pinte?

Eine Kneipe ist natürlich ein gutes Konzept, um Leute zu erreichen. Es sollte ein selbstbestimmter Ort sein, der auch anderen die Möglichkeit gibt, Dinge zu verwirklichen. Deshalb gibt es bei uns auch keinen Zwang zum Konsum. Man kann sich bei uns aufhalten und das soll nicht an finanziellen Mitteln scheitern. Auch politische Gruppen konnten bei uns ungestörte Treffen und Veranstaltungen durchführen, das wurde auch viel genutzt.

Mit den Anwohnenden und benachbarten Projekten haben wir fast jährlich ein Kiezfest gemacht. Wir haben auch regelmäßig Miet- und Sozialrechtsberatung angeboten. Das wurde alles gut angenommen, wir bekommen jetzt viel Zuspruch.

Planen Sie Aktionen vor oder während der Räumung?

Wir rufen zu dezentralen Aktionen auf, um zu zeigen, dass das Problem der Verdrängung alle betrifft. Es gibt viele angemeldete Kundgebungen. Auch eine Demonstration ist geplant, und man sieht viele Transparente an den Fenstern. Das Konzept wird gut aufgenommen, und wir sehen, dass nicht nur wir ein passives Zusehen nicht wollen.

Machen Sie woanders weiter?

Als Kollektiv werden wir weiter politisch arbeiten. Erst mal ohne festen Raum und auf andere Art. Wir wollen im Kiez bleiben, aber die Immobilienlage macht es kompliziert. Wir hätten gern wieder einen Platz, den wir gestalten können.

Was erwarten Sie von der Politik?

Nichts. Mit Leuten, die unsere Nachbarn und Freunde räumen, reden wir nicht. Da kann die Linkspartei noch so viele Plakate mit »Recht auf Stadt« aufhängen. Das ist schon frech. Sie tun so, als wollten sie Teil der Lösung sein, aber sie sind aktiv Teil des Problems. Diese Regierung räumt ohne Ende. Der Innensenator ist von der SPD und scheint seinen Vorgänger von der CDU übertreffen zu wollen.