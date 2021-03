Keine Träumer

jW

Wir Fußballfans sind ja manchmal auch Träumer. Wir träumen vom nächsten Derbysieg, vom lang ersehnten Aufstieg oder davon, mit dem Herzensverein einen Titel zu feiern.

Aber wenn man in letzter Zeit Fan der Nationalmannschaft war, gab es da wenig zu träumen. Es sei denn, man mag Alpträume. Ein hoffnungslos zerstrittener Verband, der die Basis verloren hat, ein Sportdirektor, dem Kommerz und Marketing wichtiger sind als die Fanbasis, oder ein Bundestrainer, der sich lieber Espresso schlürfend an der Laterne ablichten lässt, als selbstkritisch über seine Arbeit nachzudenken.

Jetzt aber gibt es Hoffnung: Wir Fans können gerade vom Guten im Deutschen Fußballbund (DFB) träumen. Wir haben eine WM im nächsten Jahr, und es darf nicht sein, dass die Elf des DFB daran teilnimmt.

Es wird eine WM, der bereits jetzt 6.500 Menschen auf Baustellen zum Opfer fielen. Arbeitern werden die Pässe abgenommen, sie müssen in sklavenähnlichen Zuständen für einen Hungerlohn arbeiten. Verletzung elementarster Menschenrechte, keinerlei Gleichberechtigung von Frauen und Homophobie sind in Katar ständige Praxis. In einem solchen Land sollte keine deutsche Mannschaft einen Rasen betreten.

Leider gibt weder Aussagen von DFB-Präsident Fritz Keller noch die eines anderen Funktionärs darüber, was geschehen wird, sollte sich das DFB-Team tatsächlich qualifizieren. Dabei ist die Sache glasklar: Nur ein Boykott dieser WM kann der richtige Schritt sein. Längst werden die Boykottaufrufe auch in anderen Ländern lauter. Wie wäre es, wenn wir die Autokratien dort allein spielen ließen und die demokratischen Länder trügen, verteilt über den Globus, ihre eigenen Turniere aus?

Sprachen wir gerade von Träumen? Das ist nicht ganz richtig. Wir Fußballfans träumen derzeit nicht mehr bloß von einem DFB, der sich für Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte einsetzt, wir erwarten und verlangen es.

Denn der Fußballfan ist nicht immer nur ein Träumer.

»Sport frei!« vom Fananwalt.