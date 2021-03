Kampf für Istanbul-Konvention

imago images/ZUMA Wire Protest gegen den Vorschlag, mit der Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen vor Gewalt Schluss zu machen (Wroclaw, 17.3.2021)

Wroclaw. Am Mittwoch haben sich in Polen Hunderte Menschen in Wroclaw versammelt, um gegen den Gesetzentwurf der polnischen Regierung »Ja zur Familie, nein zu Gender« zu protestieren. Dieser stellt einen Gegenentwurf zur 2015 auch von Warschau ratifizierten Istanbul-Konvention dar, der die Aufkündigung dessen voraussetzt, wie das Nachrichtenportal Wroclaw WP berichtete. Im Aufruf der vom polnischen Frauenstreikbündnis »Strajk Kobiet« organisierten Demonstration heißt es zu dem geplanten Vorgehen Warschaus, die Konvention verteidige »die Frauen vor geschlechtsspezifischer Gewalt«. Organisationen wie Ordo Iuris seien jedoch der Meinung, »dass Frauen in Polen keinen solchen Schutz brauchen. Dass eine Ehefrau, eine Frau um der Familie willen leiden sollte«. Die erzkonservativen Juristen von Ordo Iuris hatten im vergangenen Jahr eine »Familienrechtskonvention« mit dem Titel »Familie – ja, Gender – nein« verfasst. Ihrer Ansicht nach zerstöre die Istanbul-Konvention die »traditionelle Familie«, indem sie eine sogenannte Genderideologie durchsetze. Laut »Strajk Kobiet« sei diese im Regierungsentwurf in Teilen übernommen worden. (jW)