Fed bleibt bei lockerer Geldpolitik

Frankfurt am Main. Die weiter sehr lockere Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) schiebt die Börsen weltweit an. Nach Bestmarken an der Wall Street erreichte auch der Dax am Donnerstag im frühen Handel mit 14.701 Punkten ein Rekordhoch. Die Fed hatte am Vorabend die Prognosen zum Wirtschaftswachstum sowie zur Preisentwicklung kräftig erhöht und setzt im Kampf gegen die Coronakrise unverändert auf eine extrem lockere Geldpolitik. Trotz der höheren Inflationsprognose haben die US-Notenbanker ihre Zinserwartungen nicht verändert und rechnen bis 2023 nach wie vor mit Leitzinsen an der Nullmarke.(dpa/jW)