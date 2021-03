Entzug der Gemeinnützigkeit von Change.org verkürzt demokratische Teilhabe

Florian Boillot Aktivisten der Petitionswebseite Change.org vor dem Bundestag in Berlin (o. D.)

Die Gesellschaft für Freiheitsrechte kritisierte am Donnerstag den Entzug der Gemeinnützigkeit von Change.org:

Die Berliner Finanzverwaltung hat dem Verein Change.org e. V. mitgeteilt, dass ihm der Gemeinnützigkeitsstatus aberkannt wird. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte e. V. (GFF) kritisiert diese Entscheidung in ihrer heute veröffentlichten Stellungnahme. »Die Finanzverwaltung zeigt ein völlig überholtes Verständnis davon, wie Demokratie funktioniert und was gemeinnützig ist«, sagt Vivian Kube, Juristin und Expertin für Gemeinnützigkeitsrecht bei der GFF. »Sie glaubt, Gemeinnützigkeit ende dort, wo Bürger*innen das Verhalten von Unternehmen und anderen nichtstaatlichen Akteuren beeinflussen wollen.« (…)

Change.org betreibt Deutschlands bekannteste Petitionsplattform. Das Finanzamt Berlin begründet den Entzug der Gemeinnützigkeit damit, dass Change.org sich weigere, Petitionen zu löschen oder mit einer Gebühr zu belegen, die sich an Konzerne und andere nichtstaatliche Akteure richten. Die Entscheidung beruht auf einer neuen Auslegung von Demokratie und politischer Bildung im Gemeinnützigkeitsrecht, auf die sich die Finanzämter länderübergreifend geeinigt haben sollen. Nur Petitionen an staatliche Akteure sollen künftig noch gemeinnützig sein. (…)

Der Verdi-Landesbezirk Berlin-Brandenburg protestierte am Donnerstag gegen eine Zweiklassengesellschaft in öffentlichen Unternehmen:

Die Leitung der Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin trennt die Belegschaft weiter in zwei Gesellschaften, um betriebsverfassungsrechtliche Mitbestimmungsrechte zu umgehen. Verdi fordert daher gemeinsam mit den Betriebsrät*innen ein faires Miteinander in einer Gesellschaft und damit die Rückführung der GmbH in die Stiftung. Es gibt keinen Grund, Menschen nach zweierlei Maßstäben zu beschäftigen. Die Politik sollte die Museumsleitung endlich zum Handeln bewegen.

Die Technik und Museum Marketing GmbH (T & M) ist ein Tochterunternehmen der Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin. Die damalige Geschäftsführung der Stiftung hat sie 2003 vor allem gegründet, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Besucherservice und Wachschutz schlechter bezahlen und einsetzen zu können als die Beschäftigten in der Stiftung, zu der die wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen – und klar: die Geschäftsführung selbst – zählen. Die Geschäftsführung hat sich mit der damaligen Tarifflucht auch mehr personelle Flexibilität auf Kosten der Mitarbeiter*innen der T & M GmbH organisiert.

Seit vielen Jahren kämpfen die Kollegen*innen der T & M GmbH nun schon gegen diese von oben organisierte Schlechterstellung. Mit einer Lohnangleichung an den Tarifvertrag Länder haben sie mit Verdi einen ersten Erfolg durchsetzen können. Trotzdem will das Management seine Zweiklassenpolitik mit der Aufspaltung in zwei Unternehmen weiterhin dafür nutzen, um finanzielle Engpässe auf die Tochterfirma und deren Mitarbeiter*innen abzuwälzen. (…)

Die Firmenleitung nutzt das Firmenkonstrukt auch, um Druck auf den Betriebsrat und die Verdi-Betriebsgruppe auszuüben, indem sie in Verhandlungen droht, einen Teil der Aufträge der Stiftung nun nicht mehr an die T & M, sondern an Drittanbieter zu vergeben und so weitere Arbeitsplätze in der ausgegliederten GmbH abzubauen. (…)