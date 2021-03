Gedenkwald für Pandemieopfer

Filippo Attili/Palazzo Chigi Press Office/Handout via REUTERS

Vor einem Jahr rollten Militärlastwagen mit Särgen von an den Folgen von Covid-19 Verstorbenen durch die norditalienische Stadt Bergamo. Am Donnerstag begingen Menschen in ganz Italien den ersten nationalen Gedenktag für die Opfer der Pandemie, die das Land 2020 bei der ersten Viruswelle härter traf als viele andere in Europa. Wie damals stand am Donnerstag Bergamo im Zentrum. Ministerpräsident Mario Draghi (Bild) reiste aus Rom an, um in der Stadt mit ihren rund 120.000 Einwohnern einen Gedenkwald für die Pandemietoten symbolisch einzuweihen.(dpa/jW)