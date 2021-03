Moskau: »Kollaps« der Beziehung zu USA möglich

Moskau. Moskau hat vor einem »Kollaps« seiner internationalen Beziehungen zu Washington gewarnt. »Gewisse unüberlegte Erklärungen hochrangiger US-Beamter haben die bereits übermäßig konfrontativen Beziehungen an den Rand des Zusammenbruchs gebracht«, erklärte die Russische Botschaft in Washington am Donnerstag. Sie bezog sich damit auf Verbalattacken des neuen US-Präsidenten Joseph Biden gegen seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin. In einem am Mittwoch ausgestrahlten Interview hatte Biden gesagt, er halte Putin für einen Mörder. Daraufhin beorderte Russland seinen Botschafter in Washington nach Moskau zurück. Der Diplomat Anatoli Antonow werde am Sonnabend zu Konsultationen zurückkehren, teilte die Botschaft am Donnerstag mit. Putin erklärte am selben Tag bei einer Videoschalte mit Bürgern der Krim, er wünsche Biden »ohne Ironie« Gesundheit. (AFP/dpa/jW)