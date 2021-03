Erdogan schlägt zu

Sertac Kayar/REUTERS Aufstandsbekämpfung gegen Solidarität mit Hungerstreikenden: Treffen in HDP-Zentrale in Diyarbakir (13.4.2019)

Die türkische Generalstaatsanwaltschaft hat am Mittwoch abend ein Verbot der Demokratischen Partei der Völker (HDP) vor dem Verfassungsgericht beantragt. Sie folgte damit einer Forderung der faschistischen MHP, die mit der islamistischen AKP von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan in einer Regierungsallianz verbunden ist. Die vor allem unter Kurden verankerte, linksorientierte HDP, die bei den letzten Parlamentswahlen im Jahr 2018 fast sechs Millionen Wählerstimmen erhalten hatte, bildet die zweitstärkste Oppositionsfraktion im türkischen Parlament.

In der Anklageschrift werden HDP-Politiker beschuldigt, »in Wort und Tat für die Zerstörung und Abschaffung der unteilbaren Einheit des Staates und der Nation« einzutreten. Die Partei handele als »Ableger« der »Terrororganisation« Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im Parlament. Vorgeworfen wird der Oppositionspartei zudem mangelnde Loyalität gegenüber der Türkei. Gegen 687 HDP-Mitglieder, darunter derzeitige und frühere Vorsitzende wie der seit 2016 inhaftierte Selahattin Demirtas, beantragte Generalstaatsanwalt Bekir Sahin ein fünfjähriges Verbot politischer Aktivitäten.

Die Einleitung des Verbotsverfahrens wurde von der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu wenige Stunden nach der Aberkennung des Abgeordnetenmandats des HDP-Politikers Ömer Faruk Gergerlioglu gemeldet. Damit hatten die Abgeordneten von AKP und MHP den Weg für eine Inhaftierung des Menschenrechtsaktivisten geebnet, der wegen eines über soziale Medien verbreiteten und als »Terrorpropaganda« ausgelegten Friedensaufrufes zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden war.

Gergerlioglu, der selbst Türke ist und einen religiös-konservativen Hintergrund hat, reagierte auf die Aberkennung seines Mandats in der Nationalversammlung mit dem Kampfruf der kurdischen Freiheitsbewegung: »Berxwedan Jîyan e« (Widerstand heißt Leben). »Die AKP-Regierung hat die Justiz von sich abhängig gemacht und benutzt sie wie einen Schlagstock, um die Politik zu formen«, erklärten die HDP-Vorsitzenden Pervin Buldan und Mithat Sancar am Mittwoch abend. »Diese Regierung wird als Putschregierung in die Geschichte eingehen.«

In den vergangenen drei Jahrzehnten wurden in der Türkei bereits sechs prokurdische Parteien verboten. Anders als ihren Vorgängerinnen war es der HDP, die als Dachpartei ein Spektrum von religiösen Kurden bis zu Kommunisten umfasst, allerdings gelungen, auch türkische Wähler zu erreichen, um so die Zehnprozenthürde bei Parlamentswahlen zu überwinden. Von seiten des Staates ist die Partei deshalb mit erheblicher Repression konfrontiert. Rund 10.000 HDP-Mitglieder wurden in den vergangenen Jahren inhaftiert und die HDP-Bürgermeister von 48 Städten und Gemeinden in den kurdischen Landesteilen durch staatliche Zwangsverwalter ersetzt.

Die Bundesregierung erklärte am Donnerstag, »mit großer Besorgnis auf die Einleitung eines Verbotsverfahrens« gegen die HDP zu blicken, das »erhebliche Zweifel an der Verhältnismäßigkeit« aufkommen lasse. Von der HDP forderte das Auswärtige Amt zugleich eine klare Abgrenzung von der PKK. Mit ernsthaften Konsequenzen oder gar Sanktionen der EU muss die Türkei trotzdem nicht rechnen. Ankara bei seinen Menschenrechtsverletzungen gewähren zu lassen gehört zu den ungeschriebenen Regeln des von Berlin vor genau fünf Jahren mit der Türkei eingefädelten EU-Deals zur »Flüchtlingsabwehr«.