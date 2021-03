imago/Westend61 Ein schwieriges Vertrauensverhältnis: Symbolfoto einer Boxerin und ihres Trainers

Gerrit Beltman hat Anfang Februar seinen Vertrag beim TuS 1861 Chemnitz-Altendorf aufgelöst, aber nicht, weil dem niederländischen Turntrainer in Sachsen Vorwürfe gemacht werden, sondern wegen seines beruflichen Vorlebens. Seine Arbeitsweise an früheren Standorten hatte ihn eingeholt, wo er nach eigenen Aussagen junge Turner misshandelt und gedemütigt hatte, »um Medaillen zu gewinnen«. Juristisch wäre es vermutlich schwierig gewesen, den Mann wegen früherer Untaten zu entfernen, wenngleich der Deutsche Turnerbund (DTB) ordentlich Druck machte.

Bei der Personalie eines baden-württembergischen Landestrainers im Schwimmen lief es anders. Nach dem Vorwurf des sexuellen Übergriffes auf eine Schutzbefohlene und der Anzeige der jungen Schwimmerin wurde der Trainer nach einem mehrjährigen Prozess 2013 in Kiel freigesprochen – und darf weiterhin Minderjährige im Badeanzug trainieren.

Überhaupt sind was Sport und Missbrauch betrifft zwischen Sachsen und Baden-Württemberg derzeit große Unterschiede zu beobachten. In Baden-Württemberg ermittelt die Staatsanwaltschaft Heidelberg seit mehreren Monaten gegen drei Boxtrainer wegen sexueller Übergriffe auf Athletinnen. Die Vorwürfe reichen bis zu sexueller Gewalt und gehen bis ins Jahr 2012 zurück. Sieben Sportlerinnen sind inzwischen von der Staatsanwaltschaft gehört worden. Frühestens Ende dieses Monates sollen die Untersuchungen abgeschlossen und eine Entscheidung darüber gefallen sein, ob Anklage erhoben wird, teilte die ermittelnde Behörde auf jW-Anfrage mit. Nachdem die Vorwürfe gegen die Trainer im Herbst vorigen Jahres bekanntwurden, wurden diese von ihren Anstellungsträgern, dem Deutscher Boxsportverband, dem Boxverband und Landessportverband Baden-Württemberg umgehend freigestellt.

Während in Sachsen der DTB für die beim Olympiastützpunkt (OSP) Sachsen angestellte Trainerin Gabriele Frehse wegen Schikanevorwürfen seit Wochen vehement die Entlassung fordert, belassen es der Deutsche Boxsportverband und der baden-württembergische Landesverband bei der Freistellung der drei Boxtrainer bei vollen Bezügen. »Eine Kündigung ist beim aktuellen Ermittlungsstand kein Thema, aber würde natürlich sofort erfolgen, wenn es zu einer Verurteilung kommen sollte«, erklärt Daniel Strigel, Chef des OSP Rhein-Neckar der jW. Dass bis dahin der ihm unterstellte Trainer sowie die beiden anderen Trainer weiter ohne finanzielle Nachteile freigestellt bleiben, über dieses Vorgehen bestehe zwischen dem Olympiastützpunkt und den Boxsportverbänden »absoluter Konsens«.

Vor diesem Hintergrund betrachtet Daniel Strigel die Situation in Chemnitz, wo gegen Frehse inzwischen ebenfalls staatsanwaltschaftliche Ermittlungen aufgenommen wurden, als seltene Ausnahme. »Ich leite hier seit 15 Jahren den Olympiastützpunkt. An eine Konstellation, in der wir uns mit den jeweiligen Fachverbänden nicht einig waren, kann ich mich wirklich nicht erinnern. Und auch nicht an eine Situation, in der ein anderer Olympiastützpunkt mit einem Spitzenverband wegen einer Personalie größeren Dissens gehabt hätte.« Nach seinen Beobachtungen äußert Strigel Zweifel an dem Vorhaben, die bisherige »Zwitterpraxis« bei bundesweit Hunderten von Trainern aufzuheben, die sachlich-fachlich ihren Verbänden unterstellt und arbeitsrechtlich bei einem der rund 20 OSP angestellt sind. Jüngst im Sportausschuss des Deutschen Bundestages wurde angedacht, Trainer dieser Kategorie künftig einheitlich und durchgehend ausschließlich bei ihren jeweiligen Spitzenverbänden anzustellen.

»Bei Neueinstellungen kann man das leicht machen. Doch bei den bestehenden Verträgen würde das zwangsläufig zu einer Flut von Änderungskündigungen führen. Das könnte nur funktionieren, wenn diesen Weg alle freiwillig akzeptieren«, gibt Strigel zu bedenken. Seines Erachtens wäre diese komplizierte und grundlegende Änderung im Spitzensport nicht nötig, weil in der Regel die Olympiastützpunkte und die Verbände, seien es die jeweiligen Landesverbände oder die nationalen Spitzenverbände, in den jeweiligen Sportarten »konstruktiv und ohne größere Schwierigkeiten zusammenarbeiten«.