Neuland unterm Pflug

bpk / Herbert Hensky Dorfbewohner studieren Aufbauprogramm im Neuen Deutschland (1952)

Jetzt also soll »laut Gesellschafterbeschluss die ND-GmbH zum Jahresende durch eine Genossenschaft ersetzt werden«, schreibt Chefredakteur Wolfgang Hübner am 6. März im ND. Und weiter: »Was für Angela Merkel seinerzeit das Internet war, ist für uns das Genossenschaftsthema: Neuland.« Dabei ist das Problem nicht die Genossenschaftsgründung (dazu braucht man drei oder mehr Gründungsmitglieder und eine Satzung, die man von jW oder Taz abkupfern kann). Problematisch ist vielmehr, dass die Kolleginnen und Kollegen dann künftig jeden Monat über 800.000 Euro erwirtschaften müssten, um das ND zu den aktuellen Bedingungen herausgeben zu können. Und selbst das würde nicht lange reichen, denn die Kosten für Herstellung und Vertrieb gedruckter Tageszeitungen steigen jährlich dramatisch. Um nicht auf Dauer vom Geld Dritter abhängig zu sein, müssten also Kosten deutlich reduziert werden, wobei auch die Zahl der Beschäftigten und die Höhe der Gehälter zur Disposition stünden. Ohne verschärfte Form der Selbstausbeutung hätten auch Taz und junge Welt beim Neustart keine Chance gehabt.

Bei dem waren die Rahmenbedingungen wesentlich vorteilhafter als sie sich heute für das ND darstellen. Die Taz-Gründung 1979 wurde durch gesellschaftliche Verhältnisse begünstigt, die noch stark von den Ausläufern der 68er-Bewegung und durch die »bleierne Zeit« der zweiten Hälfte der siebziger Jahre geprägt waren: Fortschrittlich eingestellte Menschen hatten den reaktionären bürgerlichen Einheitsbrei, der überall aus den Konzernmedien quoll, satt. Die Gründung einer alternativen Tageszeitung fand deshalb breite Unterstützung. Über die Jahre wurde das Blatt und nicht wenige Leserinnen und Leser selbst Bestandteil des neoliberalen Bürgertums: Aus Pazifisten wurden Kriegstreiber (Jugoslawien), aus Internationalisten (Waffen für El Salvador) Unterstützer von Konterrevolutionären (Kuba). Das war eine der Voraussetzungen dafür, dass der Neustart der jW 1995 gelang: Ein inhaltliches Konzept für eine konsequent marxistische Tageszeitung lag nicht nur vor, sondern wurde bereits umgesetzt. Durch einige strukturelle Eingriffe konnten zudem rasch Kosten gesenkt und Einnahmen erhöht werden. Weder bei Taz noch bei jW war in der Gründungsphase sicher, dass die Pläne aufgehen. Aber es gab eine berechnete inhaltliche und ökonomische Chance dafür.

Für das ND sehen die Rahmenbedingungen für einen Neustart auch aus anderen Gründen ungünstiger aus. Gab es damals noch Zuwächse in den verkauften Auflagen, schrumpfen diese heute fast überall. Im Gegensatz zu früher gibt es derzeit ein vielfältiges Angebot linksliberaler bis rechtsbürgerlicher Blätter und mit der jW sogar eine marxistische Tageszeitung. Wo will ein selbstverwaltetes Genossenschafts-ND da noch eine Nische finden, in der es auch langfristig genug Mittel für die eigene Existenz erwirtschaften kann? Einen Unterschied im Vergleich der Gründungsszenarien gibt es allerdings zugunsten des ND: Während Taz und jW die Mittel für den Start selbst organisieren mussten, bestehen für das ND gute Chancen, dass der Partei Die Linke nicht unerhebliche Mittel abgetrotzt werden können (beim Neustart der jW 1995 floss von seiten der Partei kein einziger Pfennig, selbst ein beim damaligen PDS-Geschäftsführer Dietmar Bartsch beantragter Kredit in Höhe von umgerechnet 30.000 Euro wurde nicht gewährt). Das zentrale Problem für eine ND-Genossenschaft wäre also weniger das Startkapital als viel mehr die Gefahr, dass die Mittel rasch verbraten wären.

Trotzdem sind für eine ND-Genossenschaft zwei Szenarien mit Zukunftschancen denkbar: Naheliegend und im Interesse vieler Stammleser wäre es, wenn sich die Belegschaft auf das sozialistische Erbe besinnt, auf die guten Traditionen, die in Zeitung und Titel Neues Deutschland stecken: Eine Zeitung, die sich konsequent gegen Kriege, für internationale Solidarität und für soziale Gerechtigkeit positioniert (und diese Ansätze auch zu Ende denkt), könnte bisherige und neue Leser binden. Ein Profil, das auch die jW teilt, weshalb sich viele Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit anbieten würden. Die dafür notwendigen Mittel wären selbst zu erwirtschaften (vor allem über Abonnements), mit gefälliger Rücksichtnahme oder gar Unterstützung bürgerlicher Medien oder Institutionen dürfte nicht gerechnet werden. Das wäre anders, wenn sich die Zeitungsbelegschaft für die andere Option entscheidet: Das ND löst sich noch demonstrativer als bisher von seinen Wurzeln und bietet sich als antikommunistische Plattform an, allerdings nicht allzu offen, sondern unter linkem Label. An Bündnispartnern und Geldgebern wird es nicht mangeln, wenn dieser Weg eingeschlagen wird.