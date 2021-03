Kontrollierter Rabatz

imago images/BRIGANI-ART Machen die Alben, die Metallica nicht mehr machen wollen: Kreator

Metal durchlebt nostalgische Zeiten. Das Genre muss sich einmal öfter als sowieso schon vergewissern, dass es sie noch gibt, die guten Dinge. Mille und Co. von der Thrash-Metal-Band Kreator machen da keine Ausnahme, ihre Experimentalphase ist lange vorbei – und in ihrer Kernszene kennt man nicht viele, die ihr eine Träne nachweinen. Ihre letzten Alben seit dem großartigen »Phantom Antichrist« (2012) gehen auf Nummer sicher, stellen aber auch fulminant unter Beweis, dass das Altenessener Hinterhoffeuer noch wacker lodert. Kreator kultivieren bei aller produktionstechnischen Abgezocktheit, spielerischen Akkuratesse und bisweilen fast schon zu simplen Eingängigkeit eine hypermotorische Rasanz, die sich nicht nach 30 Geschäftsjahren anhört. Sie machen die Alben, die Metallica nicht mehr machen wollen und auch nicht mehr machen können, weil zu viele Jobs auf dem Spiel stehen – und vielleicht auch, weil sie ihr Pulver verschossen haben.

»Under the Guillotine« ist ein Fall von großzügiger Selbsthistorisierung. Dieses Vinyl-Boxset im Fallbeilformat dokumentiert die erste Dekade der Bandhistorie, also alle Alben beim Berliner Noise-Label in den eigentlich ganz gut bekannten Remastered-Fassungen. Obendrauf gibt es die üblichen Devotionalien und Gimmicks, u. a. die legendär verbumfidelten Demos von Tormentor – so hatte Mille sein musikalisches Inkassounternehmen ursprünglich mal genannt. Wenn man diese knatterigen Übungsraumaufnahmen heute hört, wundert man sich über die Fledermausohren von Noise-Chef Karl Walterbach. Der hört hier tatsächlich etwas, das eigentlich noch gar nicht existiert, und behält recht. In ein paar Jahren entwickeln sich Kreator zum erfolgreichsten deutschen Thrash-Act.

Das Debüt »Endless Pain« (1985) klingt noch ein bisschen holprig. Ventors Doublebass und Mille Petrozzas Gitarre überholen sich gegenseitig, aber das zeigt nur, dass sie sich völlig verausgaben, auch technisch. »Pleasure to Kill« (1986), eins der einflussreichsten Thrash-Alben überhaupt, dokumentiert bereits den enormen Fortschritt im Zusammenspiel. Die Instrumente fordern sie immer noch heraus, aber sie nehmen die Herausforderung an. Sie werden besser, und Mille entwickelt langsam seine eigene Stimme. Die anschließende »Flag of Hate«-EP (1986), die bei späteren Reissues der Einfachheit halber »Pleasure to Kill« zugeschlagen wird, zeigt bei »Awakening of the Gods« bereits eine kompositorische Entwicklung, die das nachfolgende Album »Terrible Certainty« (1987) noch weiter ausbaut. Diverse Breaks und Tempowechsel verkomplizieren jetzt die Songs. Man merkt auf einmal eine gewisse Prätention, man will knüppeln, aber with Style. Das können sie jetzt auch.

Anschließend ist es erneut eine EP, »Out of the Dark … Into the Light« (1988), die neue Wege weist. Die ordentlich auf links gekrempelten Coversongs »Gangland« von Tygers of Pan Tang und Ravens quirrliges »Lambs to the Slaughter« demonstrieren, dass zwei, drei Melodien nicht mit kompletter Verweicheierung gleichzusetzen sind. Das nachfolgende Album »Extreme ­Aggression« (1989) setzt diese für den kommerziellen Erfolg enorm wichtige Erkenntnis in die Tat um, besticht außerdem durch spielerische Geschlossenheit und eine fette Produktion von Randy Burns. Das Album wird teuer, weil der Drumsound im Berliner Skytrack-Studio den Produzenten nicht überzeugt und er deshalb zu einer Nachproduktion in Los Angeles rät. Der Aufwand lohnt sich, diese Mischung aus kontrolliertem Totalrabatz mit Melodieeinschlüssen verkauft sich außerordentlich gut, nicht nur für eine Thrash-Produktion. »Coma of Souls« (1990), abermals mit einem State-of-the-Art-Sound von Burns, sublimiert noch einmal das Konzept und wird so folgerichtig zum Topseller der Band. Kreator hat hier offensichtlich einen Endpunkt erreicht.

Um sich nicht wiederholen zu müssen, setzen sie in der Folge auf stilistische Diversifikation und machen bei »Renewal« (1992) zunächst mal dem Hardcore Avancen. Ventors Snare klingt plötzlich wieder nach Mülltonne, und Milles Stimme ist trocken wie Zement. Ein bisschen Anbiederung an den Zeitgeist ist dabei, aber das Album besitzt einen ganz eigenen räudigen Charme. Die Old-School-Fans sind da ganz anderer Meinung und winken enttäuscht ab, obwohl die Spartenpresse den Mut zur Innovation durchaus goutiert. Mit diesem Album beginnt die Feuilletonisierung der Band. Von puristischen Metalheads mit leichtem Naserümpfen bedacht, bekommt die Band jetzt Aufmerksamkeit von der Spex-Fraktion.