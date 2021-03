Apple: Kontroverse um Datenschutz

Paris. Apple hat im Streit um die geplante Datenschutzverschärfung auf dem I-Phone einen Etappensieg in Europa erzielt. Französische »Wettbewerbshüter« lehnten am Mittwoch einen Stopp des Plans nach Beschwerden aus der Onlinewerbebranche ab. Apple will I-Phone-Nutzern demnächst mehr Kontrolle darüber geben, ob Dienste wie Facebook Informationen zu ihrem Verhalten quer über verschiedene Apps und Websites sammeln dürfen. (dpa/jW)