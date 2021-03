London will China-Geschäft ausbauen

London. Weil Großbritannien seine Geschäftsbeziehungen mit China ausbauen will, steht die britische Regierung zunehmend unter Druck. In den am Mittwoch vorgestellten außenpolitischen Plänen der Regierung hat Premier Boris Johnson eine »positive Handels- und Investitionsbeziehung« mit Beijing angekündigt. Zuletzt sind die politischen Spannungen zwischen Großbritannien und China gewachsen. Beide Länder blockierten gegenseitig Fernsehsender. Die oppositionelle Labour-Abgeordnete Lisa Nandy bescheinigte der Regierung einen »fehlenden moralischen Kompass« und warf ihr vor, in der Öffentlichkeit das eine zu sagen, aber das andere zu tun. (dpa/jW)