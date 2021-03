Hokuspokus als Prognose

imago images/Arnulf Hettrich Verkaufszahlen sind unvorhersehbar – wie das Wetter (Stuttgart, 2.3.2021)

Um 3,1 Prozent wird die deutsche Volkswirtschaft nach Einschätzung des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im laufenden Jahr wachsen. Das geht aus der am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturprognose 2021 hervor. Bislang waren die Ökonomen von einer Zunahme um 3,7 Prozent ausgegangen – nach einer Wirtschaftsschrumpfung um 4,9 Prozent im vergangenen Jahr. Ihr Vorkrisenniveau wird die Wirtschaftsleistung »voraussichtlich zum Jahreswechsel 2021/22 erreichen«, so Ratsmitglied Monika Schnitzer. Auch im kommenden Jahr bleibt die deutsche Volkswirtschaft demnach auf Wachstumskurs.

Allerdings haben derartige Prognosen schon in ruhigeren Zeiten stets etwas von Hellseherei und anderem Hokuspokus. In der Pandemie wird der Versuch, ökonomische Entwicklungen vorherzusagen, um so absurder. Schließlich müssen Wirtschaftswissenschaftler hierzu Dinge bewerten, von denen sie keine Ahnung haben: Wie breitet sich das Virus in der BRD weiter aus? Wie in den Ländern, in die wir exportieren? Welche Rolle spielen die Mutanten? Wie gut wirksam sind die Impfstoffe? Und wann sind diese überhaupt verfügbar?

Am Ende dürfte sich selbst die nach unten korrigierte Vorhersage der sogenannten Wirtschaftsweisen als zu optimistisch erweisen. Schließlich gehen sie davon aus, dass es im laufenden, ersten Quartal aufgrund der »im Herbst 2020 wieder angestiegenen Infektionszahlen und der aktuell noch andauernden Einschränkungen« zunächst zu einer weiteren Schrumpfung um zwei Prozent kommt. Ab dem zweiten Quartal wird dann eine Phase dynamischen Wachstums vorhergesagt, die mit »dem zu erwartenden beschleunigten Impffortschritt, der Eindämmung der Pandemie und dadurch möglichen graduellen Lockerungen« erklärt wird. Sobald es gelinge, »das Infektionsgeschehen effektiv zu begrenzen und größere Anteile der Bevölkerung zu impfen, dürften sich die von den Kontaktbeschränkungen oder Schließungen stark betroffenen Dienstleistungsbereiche wie das Gastgewerbe oder der stationäre Einzelhandel wieder beleben«, so Ratsmitglied Achim Truger. »Dies dürfte zu einem kräftigeren Wachstum beitragen.«

Aus virologischer und epidemiologischer Sicht stellt sich die Realität allerdings anders dar: Die Infektionszahlen steigen längst wieder rasant, die dritte Welle hat begonnen. Die meisten Experten gehen davon aus, dass sich derzeit die deutlich infektiösere, britische Variante B.1.1.7. besonders dynamisch verbreitet. Die Inzidenzmarke von 100 dürfte bald erreicht sein. Dann wird nicht gelockert, sondern verschärft. Und für die ohnehin schwerfällige bundesdeutsche Impfkampagne gab es zuletzt durch das vorläufige Aus für das Vakzin von Astra-Zeneca Anfang der Woche einen weiteren herben Rückschlag.

Prognostiziert wurde am Mittwoch vom Sachverständigenrat nicht nur die Wirtschaftsentwicklung in der BRD, sondern auch jene in der gesamten Euro-Zone. Hier wird für 2021 ein Wirtschaftswachstum von 4,1 Prozent erwartet. Für das kommende Jahr rechnen die Ökonomen mit einem weiteren Plus von 4,2 Prozent. Lob gibt es insbesondere für die Europäische Zentralbank und deren Beschluss vom Dezember, die »expansiven geldpolitischen Maßnahmen« zu verlängern. Die günstigen Finanzierungsbedingungen in der Währungsunion dürften »die wirtschaftliche Entwicklung bis Ende 2022 stützen, auch wenn die Banken ihre Kreditvergabestandards vor allem für Unternehmen seit der zweiten Jahreshälfte 2020 verschärft haben«.

Ob der konjunkturellen Aussichten zuversichtlich zeigten sich am Mittwoch auch die Ökonomen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Die Aussichten für die deutsche Volkswirtschaft hätten »sich in den letzten Wochen wieder spürbar aufgehellt«, hieß es. Das Rezessionsrisiko für das zweite Quartal sei dem hauseigenen Konjunkturindikator zufolge deutlich zurückgegangen. Im Februar habe es noch bei 24,2 Prozent gelegen, nun liege es bei 13,3 Prozent. Vor allem für das verarbeitende Gewerbe wird aufgrund der steigenden Nachfrage aus Asien und dem jüngst beschlossenen Konjunkturpaket in den USA eine stabile Entwicklung erwartet. Die Forscher weisen allerdings auch darauf hin, dass die »statistische Streuung« aufgrund der bestehenden Verunsicherung derzeit recht hoch ausfällt.