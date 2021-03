Kuriose Diplomatie

Tom Brenner / Reuters Kryptische Aussagen zur Diplomatie mit Iran: Der US-Sicherheitsberater Sullivan am Freitag in Washington

Zwischen dem Iran und den USA finden keine Gespräche statt. Weder direkt noch indirekt, weder offiziell noch inoffiziell. Das behaupten iranische Sprecher schon seit mehreren Wochen. Aber was so offensichtlich unwahr ist, braucht die tägliche Wiederholung. Am Dienstag zitierte das staatliche Rundfunknetzwerk Press TV eine anonyme »Quelle« aus dem Nationalen Sicherheitsrat des Iran, die das schon oft Gesagte nochmals bestätigte.

Das Dementi bezog sich ausdrücklich auf aktuelle Äußerungen des Nationalen Sicherheitsberaters von US-Präsident Joseph Biden. Jacob Sullivan hatte am Freitag voriger Woche zu Pressevertretern gesagt, die Diplomatie gegenüber dem Iran sei im Gange, »nur im Moment nicht in direkter Form«. Es gebe »Kommunikationswege über die Europäer und über andere, die es uns ermöglichen, den Iranern zu erklären, was unsere Position in bezug auf den ›Compliance for Compliance‹-Ansatz ist, und zu hören, was ihre Position ist«. Und weiter: »An diesem Punkt warten wir darauf, von den Iranern mehr darüber zu hören, wie sie vorgehen möchten. Das wird nicht leicht, aber wir glauben, dass wir uns in einem diplomatischen Prozess befinden.«

»Compliance for Compliance« bedeutet, dass die USA in den Rahmen des 2015 vereinbarten Wiener Abkommens zurückkehren könnten, einschließlich der Aufhebung aller »nuklearbezogenen« Sanktionen, während auf der anderen Seite die Iraner wieder alle Verpflichtungen erfüllen müssten, die sich für sie aus dem Abkommen ergeben. Über die Reihenfolge wird gestritten. Beide Staaten fordern, dass der Gegner den ersten Schritt machen müsse. Eine Kompromisslinie baut auf dem Prinzip des »Step-for-Step«, der stufenweisen Rückkehr zu den Vereinbarungen, auf.

Sachlich hat Sullivan recht: Die USA und der Iran sprechen miteinander, wenn auch vorläufig wohl noch ausschließlich »über Bande«. Man könnte auch sagen, dass es sich um betreute Briefkästen handelt, bei denen sie ihre Mitteilungen abgeben. Die wichtigste Anlaufstelle ist gegenwärtig der ehemalige spanische Außenminister Josep Borrell, der seit dem 1. Dezember 2019 den offiziellen Titel des »Hohen Vertreters der EU für Außen- und Sicherheitspolitik« trägt.

Kein Geringerer als Teherans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif hatte am 1. Februar förmlich vorgeschlagen, dass Borrell die Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Iran und den USA über die zeitliche Abfolge ihrer Schritte »synchronisieren« oder »choreographieren« könnte. Der Spanier hatte daraufhin ein Treffen unter Einbeziehung Washingtons vorgeschlagen, das die iranische Regierung jedoch abgelehnt hatte. Die besondere Rolle des EU-Außenbeauftragten ist im Wiener Abkommen explizit festgeschrieben: Praktisch soll er oder sie bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertragspartnern die Initiative ergreifen und eine moderierende Rolle übernehmen.

Aber Sarifs diplomatische Vorstöße werden nicht automatisch vom iranischen »Establishment« – der dort übliche Ausdruck für das komplizierte Gemenge verschiedener Führungsebenen – gestützt, sondern sind schon seit mehreren Jahren umstritten. Daraus ergeben sich peinliche Situationen wie diese: Am 5. März twitterte der Außenminister frohgemut, er werde demnächst »unseren konstruktiven Aktionsplan präsentieren – durch die angemessenen diplomatischen Kanäle«. Die iranische Politik sei sehr lebhaft, iranische Politiker äußerten unterschiedliche Meinungen. »Aber diese sollten nicht«, von Sarif hervorgehoben, »mit der Staatspolitik verwechselt werden«.

Das gilt insbesondere auch für Sarif selbst. Am Sonnabend meldeten die iranischen Medien, dass der Außenminister einen »langen Brief« an die EU geschrieben habe. Es handele sich dabei aber nicht um konkrete Vorschläge zum diplomatischen Vorgehen, sondern nur um eine »Vision«. Empfänger des Briefs war Borrell. Über den Inhalt des Schreibens verrieten die iranischen Medien kein Wort. Anscheinend wissen sie selbst nicht das Geringste.