VW: Keine Lösung für Halbleiterkrise

Wolfsburg. Die schwere Lieferkrise bei Elektronikchips und weiteren wichtigen Halbleiterprodukten dürfte in der Autoindustrie nach Einschätzung von Volkswagen nicht so bald ausgestanden sein. »Die Versorgungsengpässe haben eine andere Dimension – in der Art, dass es keine schnelle Lösung gibt«, sagte Einkaufsvorstand Murat Aksel am Mittwoch. »Diese Krise ist tiefer, breiter, nachhaltiger.« Es werde über das gesamte Jahr Probleme geben, erst 2022 seien dann wohl ergänzende Kapazitäten seitens der Chiphersteller absehbar. (dpa/jW)