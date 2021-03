Heckler & Koch erhöht Profite

Oberndorf. Anhaltend gute Geschäfte in den USA und Europa und mehr »Effizienz in der Produktion« zahlen sich für den Kriegskonzern Heckler & Koch immer mehr aus und treiben den Gewinn nach oben. Für 2020 verbuchte das Unternehmen für Kriegswaffen aus Oberndorf am Neckar nach Steuern 13,5 Millionen Euro, wie es am Mittwoch mitteilte. Das war mehr als achtmal soviel wie im Jahr zuvor. Der Umsatz stieg um etwa 15 Prozent auf 275 Millionen Euro. (dpa/jW)