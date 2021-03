Moskau: Maßnahmen gegen RT DE beenden

Moskau. Russland hat Einschränkungen für den staatlichen Auslandssender RT in der Bundesrepublik beklagt und im Gegenzug für in Moskau akkreditierte deutsche Medien Konsequenzen angekündigt. »Wir rufen Berlin mit vollem Ernst dazu auf, ein normales Funktionieren von RT zu gewährleisten«, sagte laut einer Meldung vom Mittwoch die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, gegenüber dpa in Moskau. Sie beklagte, dass Banken auf deutschen Behördendruck die Eröffnung eines Geschäftskontos für RT ablehnen würden. Es müssten umgehend alle einschränkenden Maßnahmen für das Medium beendet werden. (dpa/jW)