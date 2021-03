Washington hetzt weiter

AP Photo/Carolyn Kaster/dpa Noch aggressiver gegen China und Russland: US-Präsident Joseph Biden (Chester, 26.3.2021)

Washington verschärft weiter sein aggressives Vorgehen gegen China, Nordkorea und Russland. US-Außenminister Antony Blinken und Pentagon-Chef Lloyd Austin haben am Mittwoch mit Kritik an Beijing und Pjöngjang und mit »Sicherheitsgarantien« für Südkorea ihre Reise in Ostasien fortgesetzt. Angesichts der »beispiellosen Herausforderungen« durch China und Nordkorea sei die Allianz mit Südkorea noch niemals so wichtig gewesen wie jetzt, sagte Austin in Seoul. Blinken warf Beijing »aggressives Verhalten« im Umgang mit Hongkong, Taiwan und Tibet vor. Nordkorea beschuldigte er der »systematischen Menschenrechtsverletzung an der eigenen Bevölkerung«.

Austin und Blinken versuchen auf ihrer ersten internationalen Reise als Minister den Druck auf Japan und Südkorea zu erhöhen, auf Washingtons außenpolitischen Konfrontationskurs einzuschwenken. Er sei gekommen, um die Entschlossenheit der USA zu bekräftigen, »Südkorea zu verteidigen«, sagte Austin beim Treffen mit seinem Amtskollegen Suh Wook. Auch Blinken betonte bei einem Treffen mit Außenminister Chung Eui Yong, dass die Allianz der beiden Länder »unangreifbar« sei. An diesem Donnerstag kommen die Außen- und Verteidigungsminister beider Staaten zu einer Viererrunde zusammen.

Unterdessen hat US-Präsident Joseph Biden seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin als »Mörder« bezeichnet. In einem am Mittwoch ausgestrahlten Interview des Senders ABC antwortete er auf die Frage, ob er denke, dass Putin ein »Mörder« sei: »Das tue ich.« Zudem drohte er Russlands Präsidenten »Konsequenzen« wegen einer angeblichen Einmischung Moskaus in die US-Wahl im vergangenen November an.

Derweil sind bei einem mutmaßlich rassistischen Anschlag am Dienstag (Ortszeit) in drei verschiedenen Massagesalons im südlichen US-Bundesstaat Georgia acht Menschen innerhalb kurzer Zeit erschossen worden. Die Zeitung Atlanta Journal-Constitution berichtete, bei sechs der Toten handele es sich um asiatischstämmige Frauen. Gut drei Stunden nach den Vorfällen in und um die Hauptstadt Atlanta nahm die Polizei einen 21jährigen Weißen fest, der verdächtigt wird, an dem Anschlag beteiligt gewesen zu sein. (AFP/dpa/jW)