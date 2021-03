Künftiges Ehrenmitglied des PEN: Peggy Parnass

Henning Kaiser/dpa Peggy Parnass, porträtiert beim Literaturfestival Lit.Cologne 2015

Peggy Parnass wird Ehrenmitglied des deutschen PEN-Zentrums, teilte die Schriftstellervereinigung am Dienstag mit:

Im Vorwege der diesjährigen Jahrestagung in Hamburg hat das Präsidium des deutschen PEN-Zentrums die Journalistin, Schriftstellerin und Schauspielerin Peggy Parnass zum Ehrenmitglied ernannt. »Der PEN ehrt damit eine Frau, die sich zeitlebens mutig und unbeirrt für Demokratie und Menschenrechte eingesetzt und gegen jede Form von Faschismus und Unterdrückung gekämpft hat, trotz nunmehr jahrzehntelanger, oft offen antisemitischer Anfeindungen bis hin zu Morddrohungen«, so PEN-Präsidentin Regula Venske. »Dass Peggy Parnass trotz ihrer Lebens- und Familiengeschichte in ihre Geburtsstadt Hamburg zurückkehrte, sich nach wie vor ins öffentliche Leben einmischt und ihre Stimme erhebt, empfinde ich als großes Geschenk. Ich bin voller Dankbarkeit und Bewunderung, nennen wir es ruhig Liebe, für diese zarte, starke Frau.«

Einer breiten Öffentlichkeit wurde Peggy Parnass durch ihre Arbeit als Gerichtsreporterin der Zeitschrift Konkret bekannt. Ihre Gerichtsreportagen, die sie zum literarischen Genre formte, zeichnen ein deutliches Bild der Bundesrepublik in den 1970er Jahren. Sie sind unter dem Titel »Prozesse« im Rowohlt Verlag erschienen.

Ihre autobiographischen Bücher »Süchtig nach Leben« und »Kindheit. Wie unsere Mutter uns vor den Nazis rettete« dokumentieren ein Leben während des deutschen Faschismus und in der Bundesrepublik; zugleich sind sie leidenschaftliche Plädoyers für eine gerechtere Gesellschaft und Liebeserklärungen an das Leben selbst. (…) »Peggy Parnass ist bis heute Vorbild für ungebrochenen Widerstand gegen Antisemitismus und Nazismus«, so Leander Sukov, Vizepräsident des deutschen PEN-Zentrums. (…)

Gespräch mit Peggy Parnass (jW vom 3.8.2020): jungewelt.de/parnass

Die Einbeziehung der Betriebsräte bei den Wiederöffnungen von Einzelhandelsgeschäften wurde von der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) am Dienstag angemahnt:

»Die gesetzliche Mitbestimmung wird von Unternehmen vielfach ignoriert. Statt die Expertise der gewählten Beschäftigtenvertreterinnen und -vertreter einzuholen, müssen diese immer wieder zeitraubende Einigungsstellen bemühen, um die Interessen der Belegschaften in den Handelsunternehmen durchzusetzen«, erklärte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger. »So kann man nicht mit der Gesundheit der Beschäftigten umgehen. Wo keine Einsicht vorhanden ist, sind jetzt Kontrollen der Ordnungs- und Gesundheitsämter unerlässlich«, so die Gewerkschafterin.

Betriebsräte der Einzelhandelsunternehmen wüssten in den vielen Fällen nicht einmal, wie viele Covid-Erkrankte es im Betrieb gebe. Der Schutz der Beschäftigten müsse ganz oben stehen, wo er hingehöre. »Die Zutrittskontrollen sind in vielen Bereichen immer noch unzureichend, die Hygienewartungen der Klimaanlagen häufig intransparent, die Durchsetzung der Maskenpflicht halbherzig, bezahlte Pausen für die Maskenträger ein Streitpunkt. Notwendig ist deshalb die Mitbestimmung der Betriebsräte, und sinnvoll ist ein täglicher Schnelltest der Beschäftigten. Auch über eine Testung der Kundschaft muss man reden, um ein Ausufern der dritten Welle zu verhindern«, sagte Nutzenberger.