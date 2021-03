Jemen: Demonstration in Aden

Sanaa. In Aden im Südjemen haben Demonstranten gegen die sich verschlechternden Lebensumstände protestiert. Zeitweise drangen sie dabei in einen Gebäudekomplex der international teils anerkannten, jedoch seit mehr als sechs Jahren nicht mehr demokratisch legitimierten »Regierung« vor. Die Demonstranten seien ohne Widerstand auf das Gelände des Präsidialpalastes gelangt, sagten Augenzeugen am Dienstag. Aden dient der »Regierung« als Hauptstadt. In den vergangenen Wochen zogen Menschen in Aden bereits mehrfach auf die Straße, um gegen die schlechten Lebensverhältnisse zu protestieren. Am Dienstag demonstrierten Berichten zufolge unter anderem Pensionäre des Militärs, die eine Begleichung ausstehender Zahlungen verlangen. Die Menschen klagen zudem über schlechte öffentliche Dienstleistungen, Stromausfälle und steigende Preise. (dpa/jW)