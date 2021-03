Russland und Belarus für Militärkooperation

Minsk. Russland und sein Nachbarland Belarus wollen künftig gemeinsam Soldaten ausbilden. Dafür sei ein Trainingszentrum für die Luftstreitkräfte beider Länder geplant, teilte das belarussische Verteidigungsministerium am Dienstag in Minsk mit. Konkret sollen demnach in Belarus die Besatzungen für Flüge mit dem Kampfjet des Typs »Suchoi Su-30SM« geschult werden. Zudem sollen Soldaten aus Belarus an russischen Flugabwehrraketensystemen ausgebildet werden. In Russland sei ein Trainingszentrum für Bodentruppen geplant, hieß es. Dabei gehe es um die Ausbildung von Panzergrenadier- und Panzertruppen. (dpa/jW)