Lobbycontrol kritisiert CDU-Wirtschaftsrat

Berlin. Nach den CDU-Lobbyaffären der vergangenen Tage kritisiert die Transparenzorganisation Lobbycontrol weitere Verflechtungen der Partei. Zwischen dem Wirtschaftsrat der CDU und der Partei gebe es eine problematische Nähe, der Wirtschaftsrat sei de facto ein Lobbyverband mit privilegiertem Zugang zur Parteispitze, resümierte Lobbycontrol in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Die Sonderstellung des Rats trage zu unausgewogenen politischen Entscheidungen bei – etwa in der deutschen Klimapolitik. Lobby­control kommt in der Untersuchung zu dem Schluss, dass der Wirtschaftsrat der CDU kein Parteigremium sei, sondern ein Lobbyverband für Unternehmen. (AFP/jW)