Anschläge: Mann aus Gambia festgenommen

Karlsruhe. Der Generalbundesanwalt hat in Hannover einen Mann aus Gambia festnehmen lassen, der in seinem Heimatland als Mitglied der Streitkräfte an politischen Morden beteiligt gewesen sein soll. Dem Mann werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Mord und versuchter Mord vorgeworfen, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Dienstag mitteilte. Er soll zwischen Ende 2003 und Ende 2006 zu einer Einheit gehört haben, die mit Tötungskommandos die Bevölkerung einschüchtern sollte. Als Fahrer soll er an mindestens drei Mordanschlägen beteiligt gewesen sein. Im Laufe des Dienstags sollte ein Ermittlungsrichter entscheiden, ob er in Untersuchungshaft kommt. (dpa/jW)