Enteignungskampagne macht weiter Druck

imago images/Peter Homann Sammlung von Unterschriften in der Reichenberger Straße in Berlin-Kreuzberg (27.2.2021)

Das hier sei »nicht nur eine Berliner Auseinandersetzung. Da guckt das ganze Land drauf«, unterstrich der Schriftsteller Wolfgang Schorlau bei der Diskussionsveranstaltung »Politik trifft Krimi« am Montag abend in Berlin. Die Auseinandersetzung um die Wohnungsfrage werde in Berlin gerade »für das ganze Bundesgebiet ausgefochten«. Mit Schorlau diskutierten die Landesvorsitzende der Berliner Linkspartei, Katina Schubert, und Rouzbeh Taheri, Sprecher des Volksbegehrens »Deutsche Wohnen & Co. enteignen«.

In einer zweiteiligen Lesung aus seinem neuen Kriminalroman »Kreuzberg Blues« beschrieb Schorlau die »kühl geplante Geschäftstätigkeit« der Immobilienwirtschaft. »Sie haben genug Unterstützung, um einen Volksentscheid zu erreichen. Wahrscheinlich werden sie den auch gewinnen. Wahrscheinlich werden sie gewinnen. Die Leute haben uns satt. Und wisst ihr was? Sie haben recht«, lässt Wolfgang Schorlau den Immobilienunternehmer in seinem Roman sagen. Im Klappentext des Buches wird auf den Artikel 15 des Grundgesetzes verwiesen, auf den sich auch das Volksbegehren bezieht.

Derzeit läuft die Unterschriftensammlung für das Volksbegehren in der Bundeshauptstadt. Innerhalb von zwei Wochen wurden nach Auskunft der Trägerinitiative bereits Zehntausende Unterschriften gesammelt. In der Veranstaltung sprach Taheri die fetten Dividenden an, die sich die Aktionäre der großen Wohnungskonzerne regelmäßig auszahlen lassen: Im Schnitt flössen 177 Euro monatlich von jeder Miete bei Deutsche Wohnen direkt als Profit an die Investoren, »noch bevor eine Glühbirne ausgewechselt oder der Hausmeister bezahlt wurde«.

Als wesentliche Ursache für die heutige Misere in der Wohnungsfrage führte Taheri die »neoliberale Hegemonie« in den vergangenen Jahrzehnten an. Schorlau sagte, die einstigen »rot-roten« (Berlin) und »grün-roten« (Baden-Württemberg) Regierungen hätten fahrlässig »kommunales Eigentum verschleudert«.

Dies gestand die ansonsten auffällig stille Linke-Landesvorsitzende denn auch als »schweren Fehler« ein. »Wir haben an der Stadt etwas gutzumachen«, sagte sie. Deshalb versuche die Partei auch, die »Initiative bestmöglich zu unterstützen«. Unerwähnt blieben allerdings zuletzt bekanntgewordene Pläne der Linkspartei für ein Gesetzesvorhaben zur Vergesellschaftung von Wohnungsbeständen auf der Linie des Volksentscheides. Sie werden vermutlich Symbolpolitik bleiben – die »Skepsis« etwa in der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus soll groß sein.

Derweil schlägt sich die Enteignungskampagne mit allerlei Einschränkungen aus dem Hause des Innensenators herum. Zahlreiche Anmeldungen von Kundgebungen zur Unterschriftensammlung an U- und S-Bahnhöfen der Stadt, die das neue Versammlungsrecht von Berlin ermöglicht, wurden abgelehnt. Am Dienstag schrieb die Initiative bei Twitter, am Samstag habe die »Vonovia-Security« versucht, »uns am Unterschriftensammeln in Neukölln zu hindern«. Trotz solcher Behinderungen zeigen sich die Akteure von »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« optimistisch, das Ziel der nötigen 175.000 Unterschriften für einen Volksentscheid zeitgleich zur Bundestagswahl und der Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses am 26. September zu erreichen.

Ein erstes Zwischenergebnis der Unterschriftensammlung soll von der Landeswahlleiterin Ende März veröffentlicht werden. Dann wird neben der bereits erreichten Anzahl gültiger Unterschriften voraussichtlich auch jene Zahl offiziell bekanntgemacht, die Aufschluss über Unterstützer gibt, die zwar in Berlin leben, jedoch wegen fehlender deutscher Staatsbürgerschaft nicht an der Unterschriftensammlung teilnehmen dürfen. Die Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt setzt sich hier konsequent bei der Diskriminierung im Wahlrecht fort. Auch hierfür gilt ein Satz Taheris von Montag abend: »Wir machen das für die anderen mit.«