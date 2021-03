Nokia streicht bis zu 10.000 Stellen

Espoo. Der Netzwerkausrüster Nokia will im Rahmen seines Kürzungsprogramms bis zu 10.000 Arbeitsplätze vernichten. Die Stellenstreichungen sollen bis Ende 2023 dauerhaft rund 600 Millionen Euro an Kosten reduzieren, wie der finnische Konzern am Dienstag mitteilte. Auf Sicht von 18 bis 24 Monaten sollen von aktuell rund 90.000 Beschäftigten nur etwa 80.000 bis 85.000 übrigbleiben. Die genaue Anzahl hänge von der Entwicklung der Absatzmärkte in den nächsten zwei Jahren ab. Dem Euro-Stoxx-Konzern machte zuletzt eine abflauende Nachfrage zu schaffen. Mehr Details will das Management am Donnerstag verkünden. (dpa/jW)