Libysche Übergangsregierung übernimmt Amtsgeschäfte

Tripolis. Die Regierung von Ministerpräsident Fajes Al-Sarradsch hat ihre Amtsgeschäfte offiziell dem neuen Übergangskabinett Libyens übertragen. Bei einer Zeremonie am Dienstag in der Hauptstadt Tripolis lobten Al-Sarradsch und sein Nachfolger Abdul Hamid Dbaiba die Bemühungen, das Land und seine Institutionen wieder einen zu wollen. Die Mitglieder der Übergangsregierung wurden am Montag vereidigt. Zuvor hatte das gespaltene libysche Parlament ihnen das Vertrauen ausgesprochen. Die neue Führung soll neben der Regierung in Tripolis auch die Gegenregierung mit Sitz im Osten des Landes ablösen. (dpa/jW)