London will Grenze für Atomsprengköpfe anheben

London. Die britische Regierung will einen Ausbau ihres Atomwaffenarsenals ermöglichen. Das geht aus einem Dokument zur strategischen Neuausrichtung des Landes nach dem »Brexit« hervor, das Premierminister Boris Johnson am Dienstag im Parlament vorgestellt hat. Demnach soll die bislang vorgesehene Begrenzung der Anzahl von Atomsprengköpfen von 180 auf bis zu 260 erhöht werden. Das sei notwendig, um angesichts des »sich verändernden Sicherheitsumfelds einschließlich einer Reihe von technologischen und ideologischen Bedrohungen« ein Minimum an Abschreckung aufrechtzuerhalten, hieß es. Wie viele Sprengköpfe Großbritannien derzeit besitzt, ist offiziell nicht bekannt. Daher ist nicht klar, ob Großbritannien sein Arsenal tatsächlich vergrößern oder nur weniger reduzieren will als bislang geplant. (dpa/jW)