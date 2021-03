Bund verschiebt »Impfgipfel«

imago images/PanoramiC Knappes Gut: Bis auf weiteres werden Impfdosen von Astra-Zeneca vom Bund einbehalten (Symbolbild)

Wie auf Eierschalen manövriert die Bundesregierung durch das hausgemachte Impfdebakel. Den für diesen Mittwoch geplanten »Impfgipfel« ließ sie auf Freitag verschieben. Bis dahin will sich die Europäische Arzneimittelbehörde EMA nach dem am Montag verkündeten Stopp der Impfungen mit dem Astra-Zeneca-Wirkstoff noch einmal ein »Bild« der Lage hinsichtlich der mit dem Mittel verbundenen Nebenwirkungen machen. Das erklärte die rheinland-pfälzische Regierungschefin Maria Luise Dreyer (SPD) am Dienstag.

Bei dem Austausch zwischen Bund und Ländern soll es generell um eine Beschleunigung der bisher nur langsam vorankommenden Impfkampagne gehen – vor allem darum, wann auch Hausärzte endlich auf breiter Front impfen dürfen. Ursprünglich war dies spätestens für die Woche ab dem 19. April vorgesehen, was nun aber ungewiss ist. Das Grundproblem sei, dass in Deutschland nach wie vor »viel, viel zuwenig Impfstoff« verfügbar sei, betonte Dreyer. Da schaffe der Impfstopp »keine ganz einfache Ausgangssituation«.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) berief sich bei der Entscheidung zur Aussetzung der Impfung mit dem Astra-Zeneca-Wirkstoff auf eine Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts. Mindestens ein Grund, wenn nicht der ausschlaggebende, waren wohl eher finanzielle und rechtliche Überlegungen seitens der Bundesregierung. Die habe, so berichtete der Tagesspiegel am Dienstag, Klagen wegen Körperverletzung abwenden wollen und keine juristische Alternative zum Aussetzen der Impfungen mit dem Mittel von Astra-Zeneca gehabt. Dieser Schritt wurde mit einzelnen Fällen von Thrombosen der Hirnvenen nach Impfungen mit dem Präparat des britisch-schwedischen Herstellers begründet. Die EMA leitete daraufhin eine Untersuchung ein.

Bis die abgeschlossen ist, hält EMA-Chefin Emer Cooke den Nutzen des Astra-Zeneca-Produkts allerdings für größer als die Gefahren. Wenn man Millionen Menschen impfe, sei es unausweichlich, dass man anschließend seltene bzw. ernsthafte Vorkommnisse von Erkrankungen habe, sagte Cooke. (dpa/AFP/jW)