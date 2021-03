Drei Tote sind okay

imago images/Joerg Boethling Alle mal ducken, der Franz kommt: Gastarbeiter an den WM-Baustellen in Katar

Widerstrebend, aber immerhin: Am Sonntag beschloss Norwegens Fußballverband NFF unter dem Druck der Fans, einen möglichen Boykott der Weltmeisterschaft 2022 in Katar auf seiner Bundesversammlung am 20. Juni zu diskutieren. Derweil soll hierzulande der Bericht des Guardian über 6.700 tote Gastarbeiter auf den Stadionbaustellen am besten ohne Folgen bleiben (siehe jW vom 25.2.). So übergoss etwa die FAZ einen großen holländischen Fußballrasenhersteller am Wochenende mit unverhohlener Häme. Die Großgärtnerei Hendriks Gras hatte aus Protest gegen die Todesopfer die Lieferung des gewünschten Grüns an den WM-Gastgeber verweigert und damit ein Millionengeschäft drangegeben. Eine seltene und nachahmenswerte Tat. Aber nicht in den Augen der FAZ. Die Weigerung habe keinerlei praktischen Effekt, so Sportredakteur Christoph Becker: »In der Wüste blüht längst der Rollrasen. Katar Signature Pitch. Der Emir baut längst selbst an, sortenrein.«

Das in einem Blatt, das sich gerne als Hüter von Menschenrechten und Demokratie gibt und mit einer regelrechten Kampagne vehement und erfolgreich dafür gestritten hatte, Belarus die Austragung der Eishockey-WM vom 21. Mai bis 6. Juni zu entziehen. Auch die Süddeutsche Zeitung leistete sich am Freitag Bemerkenswertes. Unter Zuhilfenahme offizieller Quellen wurde die vom Guardian genannte Opferzahl stark reduziert. »Nach Angaben des WM-Organisationskomitees starben bisher 37 ausländische Arbeiter, die auf Stadionbaustellen im Einsatz waren. Nur drei Todesfälle davon seien in Verbindung zu der Arbeit gestanden, 34 nicht.« Echte, vom Organisationskomitee und damit gewissermaßen offiziell anerkannte Todesfälle gibt’s also nur drei. Franz Beckenbauer hatte es 2013 nach einem Vorortbesuch mit Kennerblick offenbar richtig eingeschätzt: Arbeitssklaven, Schufterei unter menschenunwürdigen Bedingungen und reihenweise Tote auf den WM-Baustellen sind eine Mär. Man stelle sich vor, der Guardian hätte über Todesfälle auf Baustellen in Beijing für die nächsten Olympischen Winterspiele berichtet.

Diese katarfreundlichen Artikel just zu Beginn einer Boykottdebatte haben Methode. Katar ist nicht Belarus, der Emir nicht Lukaschenko und eine Fußball-WM kein Eishockey-Championat. Auch andere namhafte Medien schlugen inzwischen Pflöcke ein und positionierten sich gegen Forderungen nach einem WM-Boykott im kommenden Jahr. In der aktuellen Ausgabe der Zeit wird fast weinerlich die Befindlichkeit der Kataris bemüht, die man doch nicht um ihre Freude an diesem großen sportlichen Fest betrügen dürfe. In der Frankfurter Rundschau erinnerte Kommentator Frank Hellmann am Freitag daran, dass Boykottforderungen unmittelbar nach der Vergabe der WM an Katar durch die FIFA im Dezember 2010 angemessen gewesen wären. Nach zehn Jahren kämen derlei Debatten zu spät – wo es doch außerdem unmöglich wäre, auf die Schnelle einen Ersatzausrichter zu finden.

So wird zügig das Feld bereitet, sollten sich die Diskussionen über die Katar-WM im Laufe des Jahres intensivieren. Letztlich ist es Lobbyarbeit für das milliardenschweren Hochglanzprodukt Fußball und das zahlungskräftige Ausrichterland. Die Botschaft an alle Welt und insbesondere nach Oslo ist schon vorformuliert und unumstößlich: Einen Boykott wird es mit uns nicht geben. Die Mannschaft des Deutschen Fußballbundes wird selbstverständlich in Katar antreten. Komme, was wolle! Offen ist einzig noch der Name ihres neuen Trainers.